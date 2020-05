Chi è Don Gummer, il marito di Meryl Streep?

Meryl Streep è una delle regine del cinema internazionale: il suo talento, che abbiamo avuto modo di apprezzare in decine di film (p.e. Il Diavolo Veste Prada), è noto e ammirato da tutti. La grande attrice è sposata da tanti anni con lo stesso uomo. Chi è lui? Scopriamolo assieme.

Chi è Don Gummer

Don Gummer, marito della grandissima Meryl Streep, è uno sculture. Essendo nato il 12 dicembre 1946, a fine anno compirà 74 anni. Nato a Louisville, ha studiato presso l’Università di Yale, dove ha conseguito la laurea e il master in belle arti.

Rapporto con Meryl Streep

Meryl Streep e Don Gummer sono sposati dal 1978 (prima di incontrare lui l’attrice era stata legata all’attore John Cazale, suo coprotagonista ne Il Cacciatore). La coppia ha quattro figli. Molto attaccati alla loro privacy, la Streep e Gummer sono stati protagonisti di una scena molto romantica nel corso della serata della notte degli Oscar nel 2012.

L’attrice, che quell’anno è salita sul palco per ritirare la statuetta per il film The Iron Lady, ha detto davanti al mondo che tutto quello che ha di bello nella vita glielo ha dato proprio il consorte.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera di Don Gummer, ricordiamo che tra le sue principali commissioni rientra una fontana realizzata per la città di New Harmony in Indiana.

Figli

Come sopra ricordato, Gummer e la Streep sono genitori di quattro figli: Henry Wolfe, nato nel 1979, Mamie, nata nel 1983, Grace, classse 1986, e Louisa, nata invece nel 1991.