Inizia la settimana con una nuova puntata di Uomini e Donne che tornerà a trattare la conoscenza tra Giovanna Abate e Alessandro Graziani.

Li abbiamo infatti lasciati così, la tronista dopo aver visto Alessandro corteggiatore da altre dame del trono over, ha deciso di raggiungerlo. Quali saranno le sue parole?

Vedere il suo ex corteggiatore a sua volta corteggiato da ben tre dame del trono over sembra aver scaturito in Giovanna la voglia di tornare da lui. Proprio per questo, durante la puntata che vedremo andare in onda oggi, la tronista sarà pronta a un chiarimento con Alessandro.

DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne – 18 Maggio 2020

Nessuno si sarebbe mai aspettato che la tronista potesse rincorrere Alessandro Graziani, perdendo così l’opportunità di avere una video lezione con Sammy.

Giovanna Abate si mostra molto confusa e non sa più come gestire il suo trono, arrivando al punto di chiedere un consiglio alla stessa Maria De Filippi.

La puntata di oggi di Uomini e Donne, potete vederla direttamente dal nostro link che trovate a fine articolo. Questo vi darà modo di seguire Giovanna e le affermazioni che avrà rivolto al suo ex corteggiatore, spingendolo a tornare in studio per lei.

Quale sarà la risposta di Alessandro alla tronista?