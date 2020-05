Emily Blunt è Emily Charlton – Chi è – Il Diavolo veste Prada

Emily Blunt è Emily Charlton nel film Il Diavolo veste Prada: un ruolo minore per un’attrice che ha già ottenuto una grande popolarità in tutto il mondo. In questo suo nuovo lavoro, l’artista infatti rimarrà in secondo piano anche se in qualche modo la sua vita e carriera si intreccerà con quella di una delle due protagoniste.

Emily Blunt e la sua Emily di certo non hanno ottenuto giustizia, ma l’attrice si è rifatta alcuni anni più tardi. Ha ricevuto infatti ben quattro nomination ai Golden Globe per il personaggio interpretato in diversi film, fra cui il recente Il ritorno di Mary Poppins. Ha vinto tuttavia la statuetta già nel 2007 gazie al film Gideon’s Daughter come Miglior attrice non protagonista in una serie. Nello stesso anno, ha ricevuto una nomination alla stessa premiazione proprio per il suo ruolo di Emily.

Emily Blunt è Emily Charlton – La scheda

Emily Blunt e la sua Emily appariranno ben poco ne Il Diavolo veste Prada, ma in modo significativo. L’attrice infatti si scontrerà subito con Andy (Anne Hathaway) e cercherà di metterla in secondo piano. Dopo tutto è riuscita a scalare la gerarchia di Miranda (Meryl Streep) molto prima della nuova arrivata. L’intervento di Nigel (Stanley Tucci) nella vita di Andy tuttavia provocherà un cambio di rotta: Emily verrà scavalcata da Andy e perderà la possibilità di partecipare alla Fashion Week parigina.

Purtroppo la sua sfortuna non finirà con questo evento. Prima di scoprire di essere stata superata dalla stagista, Emily verrà investita da un taxi e finirà in ospedale. In questo modo Andy non avrà più alcun ostacolo per procedere al passo successivo: riuscire ad avvicinarsi sempre di più al capo e ottenere un posto di rilievo nel mondo della moda. Anche se meno rilevante rispetto alle due protagoniste, secondo Entertainment Weekly Emily Blunt è riuscita con il suo ruolo a rubare la scena persino alla Hathaway. Un’opinione simile a quella espressa dalla Streep.