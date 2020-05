Film Stasera in Tv – The Homesman – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The Homesman. Coproduzione statunitense e francese del 2015 per la regia di Tommy Lee Jones con Tommy Lee Jones, Hilary Swank, Grace Gummer, Miranda Otto, Meryl Streep. Il film di genere western è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Glendon Swarthout nel 1988. La pellicola ha partecipato in concorso alla 67ª edizione del Festival di Cannes.

The Homesman – Trama

Far West, 1854. Mary Bee Cuddy è una giovane insegnante che vive isolata nel bel mezzo del Far West. Scartata da tutti gli uomini della zona, viene ritenuta in gamba e indipendente. Decide di occuparsi del trasporto di tre donne malate mentalmente, uscite di senno per l’ambiente estraneo del West, nell’Iowa, da dove provengono. Lungo il viaggio la loro diligenza si imbatte in un vecchio e rozzo vagabondo, George Briggs, che decide di aggregarsi per proteggere le donne dai pericoli del West, compiendo e facendo compiere ai personaggi della storia un percorso di maturazione generale.

The Homesman – Trailer Video

The Homesman – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Homesman

Genere: Western

Durata: 2h

Anno: 2015

Paese: USA, Francia

Regia: Tommy Lee Jones

Cast: Tommy Lee Jones, Hilary Swank, Grace Gummer, Miranda Otto, Sonja Richter,John Lithgow, Tim Blake Nelson, Barry Corbin, Meryl Streep, Hailee Steinfeld

The Homesman – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai Movie, (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi, lunedì 18 Maggio 2020. La programmazione di Canale 5 lo prevede al termine dell’altro film Nessuno mi può giudicare.