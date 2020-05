Lorenzo Riccardi passato difficile | Vita di sbagli fuori da Uomini e Donne

Lorenzo Riccardi racconta il suo passato difficile rispondendo a una sua fan sul profilo Instagram. L’ex tronista sembra aver commesso alcuni sbagli in passato che l’hanno segnato. Di cosa stiamo parlando?

Riccardi vive la sua vita insieme alla sua fidanzata Claudia Dionigi che ha conosciuto all’interno di Uomini e Donne. La coppia subito dopo la scelta, ha deciso di andare a vivere insieme a Latina, città dove lei è cresciuta.

Lorenzo Riccardi passato difficile

L’ex tronista si è mostrato sulle sue storie Instagram molto presente durante la quarantena, tenendo compagnia ai suoi follower con domande e chiacchiere. Lorenzo però, sembra tener dentro di lui un grandissimo segreto, spiegando quanto in passato possa aver commesso errori.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che l’ex tronista, ancor prima ex corteggiatrice si aprisse in questo modo con i propri fan. Riccardi infatti, si è sentito quasi obbligato a rispondere ad alcune domande che i propri fan gli avevano lasciato nelle sue storie Instagram.

Questo ha fatto si che, durante la giornata di ieri Lorenzo Riccardi raccontasse il suo passato difficile e fatto di alcuni sbagli. Quali saranno le sue vere parole?

Ex tronista pronto alla confessione

Da quando Lorenzo è uscito da Uomini e Donne, la stessa Maria De Filippi ha deciso di prenderlo a lavorare per lei, affiancandolo a Tina Cipollari e Gianni Sperti come opinionista all’interno del trono classico. Riccardi meravigliato della proposta, si è mostrato pronto e carico per il nuovo lavoro anche se, la quarantena ha bloccato temporaneamente il programma.

Lorenzo Riccardi ha così confessato che: “Ogni tanto si sbaglia ma come si dice sbagliando si impara e anche se in passato ho sbagliato, ogni quegli errori mi ha reso migliore. Quindi, non cambierei nulla del mio passato. Oggi sono il cobra quindi non mi posso lamentare”.