Margherita D’Amico – Chi è la Prima Moglie di Luca Zingaretti

By

Luca Zingaretti, attualmente sposato con la collega Luisa Ranieri, è stato legato per diversi anni alla giornalista Margherita D’Amico. Scopriamo qualcosa di più sulla prima moglie del volto storico di Montalbano (il loro matrimonio è durato dal 1997 al 2003).

Margherita D’Amico – Dove e Quando è Nata

Margherita D’Amico è nata a Roma l’11 dicembre 1967. Ciò significa che a fine 2020 compirà 53 anni.

Carriera

Nata in una delle più importanti famiglie del panorama culturale italiano – sua nonna era la celebre sceneggiatrice Suso Cecchi D’Amico e il suo bisnonno il grande critico letterario Emilio Cecchi – l’ex moglie di Luca Zingaretti è un’intellettuale poliedrica, che nel corso della sua carriera ha collaborato con nomi illustri come Mario Monicelli (con lui ha lavorato alla sceneggiatura del film Panni Sporchi).

Collaboratrice del quotidiano Repubblica, ha lavorato anche con l’ex marito. La coppia – il cui primo incontro risale al 1992 – ha collaborato a un documentario girato per sostenere i progetti di AMREF. Per l’ex marito, la D’Amico ha inoltre tradotto quattro testi teatrali.

La carriera della ex moglie di Zingaretti è a dir poco ricca di tappe importanti! La donna che per sei anni è stata sposata con lo storico volto di Montalbano ha pubblicato 8 romanzi con diverse case editrici (p.e. Bompiani e Arnoldo Mondadori Editore) e ha firmato saggi dedicati al cinema e allo sfruttamento degli animali.

Scrittrice anche per ragazzi, ha indossato i panni di sceneggiatrice non solo con Monicelli, ma anche in altri progetti. Si tratta di preciso dei documentari Gulu – Una Guerra Dimenticata e Suso Racconta, entrambi diretti dall’uomo che, da più di 20 anni, impersona Salvo Montalbano.