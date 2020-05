Maria De Filippi sembra prendere una decisione importante e annulla i troni rimasti fermi fino ad ora. Solo Giovanna Abate continua il suo percorso con i tre corteggiatori ma durante la giornata di ieri, un corteggiatore di Sara Shaimi decide di parlare. Quali sono state le sue parole?

Sara Shaimi, Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro sono più di un mese che aspettano di sapere come finirà il loro percorso all’interno di Uomini e Donne. Nonostante il programma sia quasi tornato ai ritmi normali, nessuno dei tronisti e dei corteggiatori ha ricevuto notizie sul loro futuro ritorno in studio. Uno dei corteggiatori di Sara decide così di criticare corteggiatori e il programma senza mezzi termini.

Maria De Filippi annulla i troni

Durante la giornata di sabato, Giuseppe Nastasi decide di parlare dopo aver aspettato più di un mese senza aver nessuna notizia da Uomini e Donne. Il corteggiatore, all’interno del programma per Sara Shaimi, non ha ricevuto nessuna notizia su come andrà a finire il suo percorso. Gesto per dopo un mese e mezzo sembra non sopportare più, decidendo così di attaccare tutti durante la sua diretta Instagram.

Giuseppe inizia con il criticare Alessandro Graziani che, prima corteggiatore di Sara e poi di Giovanna sta facendo di tutto per rimanere all’interno del talk show.

Secondo il pensiero di Nastasi infatti, il corteggiatore tornerà tra le braccia della tronista solamente per continuare a avere visibilità sia sui social che a Uomini e Donne. Il corteggiatore non ha infatti risparmiato nessuno, criticando anche gli altri ragazzi scegli per Sara che, non hanno il coraggio di dire niente sulla situazione.

Guerra tra corteggiatori

Nastasi si mostra stanco di aspettare ma soprattutto stufo di non sapere quello che succederà nel suo percorso con Sara. Maria De Filippi infatti annulla i troni e lascia tutti nel mistero più totale.

A rispondere alle accuse e alle critiche che Giuseppe ha alzato nei confronti degli altri corteggiatori, è arrivato Sonny Di Meo. Sonny infatti, ha risposto con alcune storie Instagram spiegando che, chi come lui critica e offende non si dimostra più intelligente di chi tace.

Una vera e propria guerra per i due corteggiatori dei caratteri completamente opposti. Entrambi infatti, sono interessati alla stessa tronista ma non sapranno mai quando e se la rivedranno, chiudendo così la loro conoscenza all’interno di Uomini e Donne.