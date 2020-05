Pamela Barretta si mostra sul suo profilo social di una tristezza infinita dopo la chiusura con Enzo Capo. La ex dama infatti, si aspettava il ritorno dell’ex cavaliere e il chiarimento definitivo che li avrebbe nuovamente uniti. Purtroppo però, Enzo sembra sempre più convinto di aver chiuso con la ex dama tanto da lasciarla sola durante il giorno del suo compleanno. Quali saranno le parole di Pamela?

Barretta dal carattere geloso e molto possessivo, sembra aver spinto l’ex cavaliere a un punto di non ritorno, rimanendo per l’ennesima volta senza un compagno.

Le sue affermazioni fatte anche durante la puntata a Uomini e Donne, spiegano come Enzo si sia inventato solamente tante scuse per non voler tornare con lei ma la verità dov’è?

Pamela Barretta tristezza infinita

La ex dama di Uomini e Donne non è più la stessa da quando la sua storia d’amore è giunta al termine. Enzo infatti, sembra non aver nessuna intenzione di tornare con lei, preso dalla troppa rabbia nei suoi confronti. La dama però, si mostra sul suo profilo Instagram triste e molto amareggiata, soprattutto durante la giornata di oggi.

Pamela Barretta durante la giornata di oggi avrebbe compiuto gli anni, convinta di festeggiarli insieme a suo figlio e al suo compagno, speranza purtroppo andata in fumo.

Spinta da un momento di forte debolezza, la dama decide di lanciare un messaggio sul suo profilo Instagram, lasciando tutti i fan molto spiazzati.

Ex dama passa il compleanno da sola

Pamela Barretta fa fatica a superare la fine della sua relazione con Enzo Capo che, è sempre più convinto di non voler tornare da lei. Sono state troppe le mancanze che, a detta di Capo, hanno rovinato il loro rapporto tanto da non riuscire più a sistemare i pezzi.

La ex dama però, durante la giornata di oggi si lascia andare e carica sul suo profilo una sua foto molto triste e afferma che: “Oggi sto male. Ho lontanissima la percezione degli altri, come se mi giungessero da un’altra dimensione. In questo stato, nulla potrebbe entrare nel mio cerchio magico. Niente e nessuno. Eppure, è proprio adesso che ho bisogno di aiuto. +37…. sicuramente non dimenticherò MAI quello che ho ricevuto oggi….ma attendo comunque compleanni migliori!”.