Aitor Luna è Arnau – Chi è – La Cattedrale del Mare

Aitor Luna è Arnau ne La Cattedrale del Mare, ovvero il protagonista della serie tv. Chi è il suo personaggio? Nato come servo, come il resto della sua famiglia, Arnau è un giovane dalle grandi speranze. Soprattutto per poter migliorare il proprio profilo economico e ottenere un ruolo vantaggioso nella società. Un’eredità del padre, che prima di lui ha intrapreso la stessa strada per sottrarsi al feudatario che serviva.

Aitor Luna invece è uno dei volti più noti in Spagna per quanto riguarda il mondo seriale, così come quello televisivo e cinematografico. Questo nuovo lavoro infatti gli è stato affidato dopo essersi distinto in tanti contenuti iberici, fra cui la soap Velvet e il suo sequel.

Aitor Luna è Arnau – La scheda

Aitor Luna è Arnau, un ragazzo che conosceremo negli anni della gioventù e che si ritroverà a fuggire con il padre alla volta di Barcellona. Gli Estanyol infatti cercano di risollevarsi dalla condizione di servi della gleba e troveranno nella capitale spagnola la possibilità di ottenere la cittadinanza e la libertà. Per poter conquistare il suo sogno, Arnau sarà costretto a fare diversi lavori e ad affrontare una dura perdita. Bernat infatti prenderà parte ad una sommossa popolare e finirà impiccato. Ad Arnau non resterà altro che fuggire con Joanet (Pablo Derqui), un ragazzino abbandonato dai genitori che viene accolto dalla sua famiglia come figlio adottivo.

Aitor Luna invece è nato il 18 settembre dell’81 a Vergara e ha un fratello maggiore, a sua volta attore, Yon Gonzalez Luna. Il suo debutto in televisione avviene grazie alla soap Los Hombres de Paco, che gli dà la possibilità al termine dell’esperienza (durata 104 episodi) di entrare nel cast de La ira e di Dias sin Luz. Il pubblico italiano lo ricorderà anche per il suo ruolo di Humberto Santamaria nella popolare soap Velvet e Velvet Colleccion, una conferma per le sue abilità in campo di recitazione.