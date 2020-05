Andrea Duro è Aledis – Chi è – La Cattedrale del Mare

Andrea Duro è Aledis ne La Cattedrale del Mare, una delle serie tv spagnole più popolari degli ultimi anni. Chi è il suo personaggio? Una giovane di cui il protagonista si invaghirà dopo essere entrato a far parte degli scaricatori di porto di Barcellona. Anche se il loro amore dovrà essere vissuto nel buio, a causa del matrimonio di entrambi con altre persone.

Andrea Duro invece è uno dei volti più conosciuti della soap Il Segreto, grazie alla sua presenza in 153 episodi con il volto di Enriqueta. Negli ultimi anni è entrata anche a far parte di Velvet Coleccion per il ruolo di Marie Leduc, che ricopre ancora oggi. Il suo debutto al cinema è legato invece a Tres metros sobre el cielo di Fernando Gonzalez Molina, il remake spagnolo del noto film di Luca Lucini.

Andrea Duro è Aledis – La scheda

Andrea Duro è Aledis, una giovane del popolo che entrerà nel cuore di Arnau (Aitor Luna) durante i primi anni a Barcellona. La ragazza però è promessa in sposa a un conciatore molto più grande di lei e i due non potranno che vedersi di nascosto. Anche perchè il protagonista sarà costretto a sposare un’altra ragazza. Per riuscire a dimenticarla, l’ex servo deciderà persino di unirsi all’esercito del re. Aledis tuttavia deciderà di seguirlo entrando a far parte del gruppo di mercanti di schiavi e prostitute che vivono grazie alle razzie dei soldati. Quando Francesca, matrigna di Arnau, scoprirà tutto deciderà di impedire ai due di vedersi ancora. Riferirà infatti ad Aledis che il suo amore è morto in battagliae la convincerà ad entrare nel suo giro di prostitute.

Andrea Duro invece è nata il 14 ottobre del ’91 e ha debuttato in tv grazie a due episodi della serie Cuestion de sexo. L’anno successivo entra a far parte di Fisica o Quimica per 77 puntate e fino al 2011, anno in cui viene scelta per El Secreto de Puente Viejo. Allo steso tempo debutta anche al cinema e due anni più tardi viene richiesta dal regista Alejandro Brugues per il film Juan de los muertos.