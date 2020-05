Blake Lively – Chi è la Moglie di Ryan Reynolds?

Blake Lively, moglie di Ryan Reynolds, è un’attrice statunitense. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Dove e Quando è Nata

Blake Lively è nata a Tarzana il 25 agosto 1987. Ciò significa che tra pochi mesi compirà 33 anni.

Carriera

La carriera di Blake Lively è legata soprattutto alla serie televisiva Gossip Girl, che l’ha vista debuttare nel 2007 nei panni della ricchissima giovane protagonista Serena. Il ruolo in questione è stato suo fino al 2012 e per un totale di 121 episodi.

Tra le altre tappe importanti del suo percorso artistico è possibile citare Quattro Amiche e un Paio di Jeans e il sequel del 2008.

Diretta da Ben Affleck e da Oliver Stone, nel 2010 è stato co-protagonista di Lanterna Verde. Sul set di questo film ha conosciuto Ryan Reynolds, con il quale oggi è sposata e ha tre figlie.

Testimonial per Gucci, tra i suoi ultimi lavori vede il film The Rythm Session, diretto da Reed Morano.

Vita Sentimentale

Sposata dal 2012 con il collega Ryan Reynolds, ha avuto con lui tre figlie. Della più piccola, nata nel 2019, non si sa il nome.

L’attrice, intervistata da E!News in occasione di una sfilata di Michael Kors che si è svolta durante la fashion week della Grande Mela, ha affermato di non lasciare mai le sue figlie per lavoro, a meno che il ruolo non ne valga davvero la pena.

Instagram

Blake Lively è presente su Instagram con un profilo seguito da 26 milioni di persone. Tramite questo palcoscenico social ha recentemente reso noto il fatto di aver donato assieme al marito 1 milione di dollari a due banche del cibo impegnate nel sostegno alle famiglie statunitensi più colpite dall’emergenza Coronavirus.