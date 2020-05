Film Stasera in Tv – Troppo napoletano – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Troppo Napoletano. Produzione italiana del 2016 per la regia di Claudio Ansanelli, e prodotto da Alessandro Siani, con Serena Rossi, Luigi Esposito, Rosario Morra, Gennaro Guazzo, Salvatore Misticone, Giovanni Esposito. La direzione artistica di Alessandro Siani e il forte carattere identitario campano della casa di produzione hanno fatto sì che il primo progetto Cattleya Lab partisse proprio da Napoli e dal racconto, in chiave di commedia, delle sue diverse anime.

Troppo napoletano – Trama

Quando il suo ex marito, un popolare cantante neomelodico, perde la vita lanciandosi dal palco per fare stage diving, Debora si preoccupa per suo figlio Ciro di undici anni. Il ragazzino sembra molto turbato, al punto da non mangiare più neanche il ragù domenicale. Angosciatissima la madre lo porta da Tommaso, psicologo dell’infanzia timido e imbranato. Il dottore scoprirà però che a turbare Ciro non è solo la perdita del padre, quanto piuttosto le sue prime inquietudini amorose. I due faranno così un patto: lo psicologo aiuterà il bambino a conquistare la sua amata compagna di classe, mentre lui gli darà una mano per farlo fidanzare con sua madre…

Troppo napoletano – Trailer Video

Troppo napoletano – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Troppo Napoletano

Genere: Commedia

Durata: 1h 35m

Anno: 2016

Paese: Italia

Regia: Gianluca Ansanelli

Cast: Serena Rossi, Luigi Esposito, Rosario Morra, Gennaro Guazzo, Salvatore Misticone, Giovanni Esposito

Troppo napoletano – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai 2, (canale 2 del digitale terrestre, anche 502 in HD), alle ore 21.20 di oggi, martedì 19 Maggio 2020. La programmazione di Rai 2 lo prevede al termine della rubrica TG2 Post, appuntamento quotidiano che segue il telegiornale della sera.