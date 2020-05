Jonas Berami – Tutto su di Lui – Altezza, Il Segreto, La Cattedrale del Mare

By

Jonas Berami è un attore spagnolo noto in Italia per la partecipazione al dating show Uomini & Donne e per la presenza nel cast di alcune fiction. Scopriamo assieme qualcosa su di lui.

Dove e Quando è Nato

Jonas Berami è nato a Malaga il 29 aprile 1983. Ciò significa che ha da poco meno di un mese compiuto 37 anni.

Altezza

Jonas Berami è alto 1,75.

Il Segreto

Come sopra accennato, Berami, ex tronista di Uomini & Donne (ai tempi in cui era protagonista del dating show di Canale 5 scelse Rama Lila Giustini), ha partecipato a diverse serie tv. Tra le più celebri è presente senza dubbio Il Segreto.

Nella fortunata soap, l’attore spagnolo ha prestato il volto al personaggio di Juan Castaneda, che aveva incantato milioni di telespettatori grazie alla sua storia d’amore con Soledad.

Il suo personaggio era talmente amato dai telespettatori che, a seguito della sua uscita di scena a causa di un colpo di pistola e alle conseguenti proteste del pubblico, è stato deciso di far ritornare in qualche modo Jonas, che ha impersonato Simon Carneta, un giovane poteta che, ovviamente, ha conquistato il cuore di Soledad.

La Cattedrale del Mare

Berami è nel cast anche de La Cattedrale del Mare, fiction tratta dall’omonimo best seller di Ildefonso Falçones e in partenza su Canale 5 martedì 19 maggio 2020.

Il cast comprende diversi attori de Il Segreto e di Una Vita. Tra i vari nomi, ricordiamo quello di Jose Milan, che nella prima delle due serie succitate ha prestato il volto a Prudencio.