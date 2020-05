Michelle Jenner è Mar – Chi è – La Cattedrale del Mare

Michelle Jenner è Mar Estanyol ne La Cattedrale del Mare, la serie tv spagnola in onda su Canale 5 da questa sera. Chi è il suo personaggio? Mar entrerà in gioco solo nella seconda parte della narrazione, ma diventerà cruciale nella vita del protagonista. Purtroppo a causa dell’amore dell’ex servo, dovrà subire un trauma piuttosto importante per mano di una rivale.

Michelle Jenner invece è figlia d’arte: i genitori lavorano entrambi nel mondo dello spettacolo e ha iniziato fin da bambina a frequentare lo stesso ambiente. Attrice e doppiatrice, in Spagna è conosciuta anche per aver dato la voce a Giosuè, il bambino protagonista de La Vita è Bella con Roberto Benigni.

Michelle Jenner è Mar – La scheda

Michelle Jenner è Mar, una ragazza giovane che attirerà subito l’interesse di Arnau (Aitor Luna). Si tratta della figlia di un vecchio amico del protagonista e prima di diventare il suo grande amore, verrà adottata dallo stesso Estanyol. Quando i sentimenti dell’uomo diventeranno noti a Elionor (Silvia Abascal), quest’ultima deciderà di farla rapire e violentare da un signorotto. Joanet (Pablo Derqui) prenderà parte all’operazione, riuscendo a fare in modo che il piano di Elionor vada in porto. Il frate però le chiederà scusa tempo dopo.

Michelle Jenner invece è nata a Barcellona il 14 settembre dell’86 e ha debuttato al cinema nel 2000 grazie al film Faust di Brian Yuzna. Sedici anni più tardi la vediamo in Julieta di Pedro Almodovar, mentre il suo esordio in tv avviene nei primi anni Duemila quando entra a far parte del cast El cor de la ciutat. La sua bravura viene subito notata e viene scelta per ben due stagioni della serie tv Isabel per il ruolo da protagonista. Anche se la sua popolarità arriverà alle stelle solo grazie a Los Hombres de Paco, dove interpreta il ruolo di Miranda.