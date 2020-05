Oroscop Paolo Fox – domani mercoledì 20 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox relativo a domani mercoledì 20 maggio 2020. Se volete scoprire, in anteprima, quali segni godranno i benefici delle stelle e chi, invece, dovrà fare i conti con alcune avversità, leggete le previsioni seguenti. Delusioni sul lavoro per il Leone, la Vergine rischia di discutere sul lavoro. L’amore decolla per la Bilancia, lo Scorpione sarà assorbito da molte perplessità. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per oggi.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 20 maggio 2020: Leone

L’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce, per domani, di fare il minimo indispensabile. Se l’amore va a gonfie vele, il lavoro non si decide a partire. Qualcuno potrebbe, perfino, chiedersi se portare avanti un progetto oppure no. Chi lavora come dipendente è rimasto deluso: avrebbe desiderato ricevere qualcosa di più. Per fortuna il prossimo weekend l’amore ti ricompenserà!

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 20 maggio 2020: Vergine

Questa settimana non sarà di certo memorabile per te, tutt’altro! Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox, c’è qualcuno che ti vuole mettere i bastoni fra le ruote, magari per motivi banali. O solo per una presa di posizione. Il rischio di discutere sarà dietro l’angolo! Inoltre si aggiunge la stanchezza di questi ultimi mesi a renderti la vita difficile. Approfitta del fine settimana per ricaricare le batterie.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 20 maggio 2020: Bilancia

Si prospetta un weekend molto stimolante dal punto di vista dei sentimenti. L’invito che ti fa l’astrologo Paolo Fox è quello di cominciare da domani a organizzare qualcosa di speciale, di effervescente. Non è detto che non ti venga una bella intuizione durante il weekend stesso! Sorrisi, perché l’amore finalmente decollerà!

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 20 maggio 2020: Scorpione

Ti aspetta un mercoledì piuttosto dubbioso. Chia vive accanto a un Ariete, una Vergine o ai Pesci potrebbe dover affrontare un contrasto. Qualcun altro, invece, potrebbe scontrarsi con le idee di un Acquario o un Toro. Dovrai armarti di molta pazienza!