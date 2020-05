Pablo Derqui è Joanet – Chi è – La Cattedrale del Mare

Pablo Derqui è Joanet ne La Cattedrale del Mare, una serie tv spagnola sbarcata anche in Italia. Si tratta del ragazzino povero che la famiglia Estanyol accoglierà prima di arrivarea Barcellona. Un destino infausto quello di Joan, che troverà però nel protagonista la possibilità di aspirare ad una vita migliore.

Pablo Derqui invece non è un volto sconosciuto ai telespettatori italiani. Anzi l’attore è uno dei più gettonati per quanto riguarda le serie tv spagnole, fin dal suo debutto in Temps de silenci. Uno dei suoi ruoli maggiori è legato a La caza. Monteperdido, trasmesso l’anno scorso dalla Mediaset italiana.

Pablo Derqui è Joanet – La scheda

Pablo Derqui è Joan, un ragazzino povero rimasto orfano e che Bertan Estanyol accoglierà nella sua famiglia come un figlio. Anche se di età differente, Joanet crescerà al fianco di Arnau (Aitor Luna) e ne condividerà gli ideali. Sarà l’unico a rimanere al suo fianco dopo la morte del padre, avvenuta in modo tragico. Le circostanze della vita avvicineranno sempre di più i due fratelli, soprattutto quando entreranno per la prima volta nella chiesa e intuiranno di poter dare una svolta alla loro vita. A differenza del fratello, Joanet sceglierà di intraprendere la strada religiosa. Diventerà frate e inquisitore e in qualche modo aiuterà Elionor (Silvia Abascal) a compiere un atto brutale che colpirà Arnau.

Pablo Derqui invece è nato il 10 agosto del ’76 a Barcellona ed è attore di teatro, cinema e televisione. Ha conseguito la laurea in Lettere e Interpretazione e parla quattro lingue: spagnolo, catalano, inglese e francese. Nonostante sia conosciuto sul piccolo schermo, la sua carriera è fiorita più che altro a teatro. La popolarità a livello nazionale invece gli è stata regalata grazie alle sue interpretazioni in Hispania e El Syndrome de Ulises. Ha inoltre interpretato Enrico IV nella erie tv Isabel.