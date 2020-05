Raffaella Mennoia riceve un appello da un ex cavaliere di Uomini e Donne che, sembra essere stato trattato in modo scorretto all’interno del programma.

L’entrata in scena di Sirius, cavaliere misterioso di Gemma Galgani ha scatenato l’ira di un ex cavaliere di Uomini e Donne che, ha confessato di esser stato buttato fuori dalla stessa redazione. Fabrizio Cilli ex cavaliere della stessa Gemma, era stato considerato troppo giovane per la dama arrivando al punto di essere criticato da tutti all’interno del programma.

Raffaella Mennoia riceve un appello

L’ex cavaliere in queste ultime settimane è tornato al centro del gossip per le accuse fatte e la verità lanciata nei confronti dello stesso programma. Secondo quanto racconta Fabrizio, la redazione avrebbe fatto di tutto per mandarlo via, arrivando al punto di “inventare” conversazioni false contro di lui.

Delle confessioni che i fan del programma e gli stessi telespettatori non si sarebbero mai aspettati ma qual è stato il motivo scatenante?

Il motivo per cui l’ex cavaliere ha attaccato e criticato la produzione, sembrerebbe essere a causa dell’entrata di Sirius per corteggiare Gemma. Il cavaliere arrivato da un solo mese all’interno del programma, ha solamente 26 anni, convinto di voler far perdere la testa alla dama.

Fabrizio Cilli vuole tornare a Uomini e Donne

Una mossa che Fabrizio non ha affatto apprezzato vista la differenza di trattamento riservata a lui e a Sirius. Il nuovo corteggiatore di Gemma infatti è stato in un primo momento attaccato ma quasi subito compreso e simpatizzato da tutto il pubblico da casa. L’ex cavaliere Fabrizio però, lancia un appello nei confronti di Raffaella Mennoia, quali saranno le sue parole?

L’ex cavaliere durante le sue storie Instagram, si mostra pronto a un nuovo cambiamento e lancia una proposta inaspettata.

Le sue parole sono state: Se stanno li Fabio Occhipinti e Nicola Vivarelli, allora possono rientrare anche io visto che sono giovane come loro…”.

L’ex cavaliere sembra quindi voler tornare all’interno dello studio di Uomini e Donne?