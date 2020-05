Alessandro Sperduti è Marco Cantabella – Chi è – Nero a metà

Alessandro Sperduti è Marco Cantabella nella fiction Nero a metà: un agente scelto con un legame con uno dei due protagonisti. Ha iniziato la sua carriera nella Polizia diversi anni prima ed ha frequentato l’Accademia con successo. Anche se il suo animo gentile cozza spesso con una buona dose di insicurezza.

Marco Cantabella darà il suo contributo anche alla sottotraccia amorosa. Mentre cerca di risolvere casi al fianco dell’amico di lunga data, si accorgerà di non provare più gli stessi sentimenti per la fidanzata storica.

Alessandro Sperduti è Marco Cantabella – La scheda

Alessandro Sperduti è Marco Cantabella, un agente che ha conosciuto Malik (Miguel Gobbo Diaz) ai tempi dell’Accademia. Nonostante siano legati, i due hanno diverse differenze a livello caratteriale. Marco infatti non è mai sicuro delle mosse da compiere, ma grazie alla vicinanza dell’amico riuscirà a darsi sempre più da fare. Intanto Marco continua a coltivare anche la forte attrazione che ha sempre nutrito nei confronti della collega Cinzia (Margherita Vicario). Cantabella è fidanzato, ma per amore di Cinzia deciderà di interrompere la sua relazione. Soprattutto quando scoprirà che la loro vita cambierà presto in modo radicale.

Alessandro Sperduti invece è nato a Roma l’8 luglio dell’87 ed ha iniziato a recitare fin da piccolo grazie a diversi spot pubblicitari. Il suo debutto in tv invece è avvenuto grazie alla miniserie di José Maria Sanchez, Il tesoro di Damasco. Nel 2002 è sbarcato anche al cinema sotto la guida di Tom Tykwer per il film Heaven. Al tempo stesso ha continuato la sua carriera televisiva entrando nel cast di fiction come Distretto di Polizia, Incantesimo, Caterina e le sue figlie 2 e altre ancora. Dopo aver interpretato Marco Cantabella in Nero a metà, ha partecipato al film per la tv Mollami di Matteo Gentiloni. L’anno precedente invece è ritornato sul grande schermo grazie al film Paolo – Apostolo di Cristo di Andrew Hyatt.