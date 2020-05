Antonio Liskova è Micaela Carta – Chi è – Nero a metà

Antonia Liskova è Micaela Carta nella fiction poliziesca Nero a metà: chi è il suo personaggio? Si ritroverà a gestire la Squadra Mobile di Roma sotto la guida del suo superiore, Diego Ribon. Una donna risoluta che verrà scelta per il suo modo di approcciarsi ai casi e che entrerà a far parte del team quando il suo predecessore deciderà di andare in pensione.

Micaela Carta ha imparato nel corso della sua carriera che non bisogna mai dimostrare un momento di debolezza. Per questo è disposta a tutto nel nome della Giustizia, anche se vuol dire scontrarsi con superiori e colleghi. Ha inoltre un particolare legame con uno dei due protagonisti, anche se fra loro le cose non dureranno a lungo.

Antonia Liskova è Micaela Carta – La scheda

Antonia Liskova è Micaela Carta, una donna determinata e senza peli sulla lingua. Verrà convocata in Polizia quando Elia Santagata andrà in pensione e si ritroverà a rivoluzionare il modo di gestire le indagini. Non si ferma di fronte a nulla: se vuole qualcosa, è solita ottenerlo. In passato ha avuto una relazione con Malik (Miguel Gobbo Diaz), anche se di nascosto da tutti. Il loro rapporto però entrerà in crisi quando il ragazzo si innamorerà di Alba (Rosa Diletta Rossi). A quel punto Micaela farà fatica a non mostrarsi gelosa e invidiosa.

L’ingresso della Carta avverrà in occasione del quarto episodio, quando Elia andrà in pensione e verrà scelta come sua sostituta. Durante gli anni dell’Accademia ha avuto modo di essere insegnante della classe di Malik e fra i due è nata una forte attrazione. Chiederà inoltre il suo aiuto quando inizierà ad avere dei forti sospetti su Guerrieri (Claudio Amendola), scegliendo di avviare un’indagine interna e riservata. Il ragazzo tuttavia si rifiuterà di farlo e a quel punto la dirigente passerà alle minacce con grande facilità.