Chi è Daniela Marzulli, la fidanzata di Martin Castrogiovanni?

Daniela Marzulli è la fidanzata di Martin Castrogiovanni, conduttore di Tu sì Que Vales al fianco di Alessio Sakara e Belen Rodriguez. Scopriamo qualcosa su di lei.

Daniela Marzulli – Cosa Sappiamo di lei

Sulla donna che ha conquistato il cuore dell’ex concorrente di Amici Celebrities si sa molto poco. Sembra che abbia vestito i panni di Lorella Cuccarini in 1992. Di sicuro, come dimostra una foto in compagnia del fidanzato pubblicata sul suo profilo Instagram, si è recentemente laureata in psicologia.

La fidanzata di Martin Castrogiovanni, che nella bio di Instagram si descrive con la frase “Con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole”, condivide spesso foto di coppia sui social.

Gli scatti in questione vedono lei e Castrogiovanni – classe 1981 – al mare, ma anche nella quotidianità domestica. Seguita su Instagram da Jane Alexander e da Bebe Vio, la fidanzata del conduttore di Tu Sì Que Vales, Daniela Marzulli è stata citata dal fidanzato nel corso di un’intervista a Verissimo.

L’ex rugbista – argentino naturalizzato italiano – ha infatti svelato a Silvia Toffanin di essere ‘innamorato pazzo’ di Daniela e di non escludere la possibilità di mettere su famiglia con lei.

Se non dovessero arrivarne di naturali, l’ex pilone del rugby oggi personaggio televisivo di spicco potrebbe considerare l’adozione. In attesa di concretizzare i propri progetti, lui e Daniela, felicissimi, vivono la loro quotidianità, come già detto raccontata spesso sui social, in compagnia di un dolcissimo cagnolino.