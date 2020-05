By

Qual è il segno zodiacale più buono d’animo e quale quello invece meno bendisposto nei confronti degli altri? Possiamo scoprirlo con la classifica dei segni: dal più buono al più malvagio.

1. Il Capricorno

Al primo posto in classifica il più buono di tutti i segni: il Capricorno. Vi stupirà sapere che dietro un’apparente freddezza e indifferenza si nasconde la migliore persona dello zodiaco, buona e altruista, sempre pronta a dare una mano a chi ha bisogno.

2. Il Sagittario

Al secondo posto di questa classifica altro buono è il Sagittario. I nati del segno sono ottimisti, positivi e generosi, votati per natura ad aiutare il prossimo.

3. Il Toro

Al terzo posto il segno benevolo del Toro, che fonda la sua esistenza sulla concretezza. Il Toro non è portato alle menzogne o ai sotterfugi, rispetta il prossimo e vuole trascorrere una vita serena e tranquilla, senza trovarsi in mezzo a scontri o scenate.

4. Il Cancro

Non vuol dire che chi sia lunatico sia necessariamente cattivo. Il nervosismo infatti esprime tensioni personali non certo l’attitudine a compiere azioni malvagie. I nati del Cancro per quanto lunatici sono comunque persone di buon cuore portate a dare consigli e ascoltare i problemi degli altri.

5. La Bilancia

I nati Bilancia sono persone calme e amichevoli, che non mettono zizzania anche se spesso tendono ad allontanarsi dalle persone quando non sono a loro agio, diventando freddi e distanti.

6. Il Leone

A metà classifica troviamo il segno del Leone. Questo perché i Leone possono essere molto generosi o abbastanza crudeli. Odiano chi li contraddice, sono autoritari e vogliono il comando.

7. La Vergine

Scendiamo verso il basso con il segno della Vergine. Non siamo ancora nella cattiveria ma possiamo notare il tipico atteggiamento opportunista dei nati della Vergine, certo non una qualità indice di bontà d’animo.

8. L’Acquario

L’Acquario non è cattivo, è solo che di voi non gliene importa niente. L’Acquario se ne infischia di chi gli chiede aiuto. Ci pensi qualcun’altro a soccorrere chi ha bisogno.

9. I Pesci

Alcuni nati sotto il segno dei Pesci possono manifestare un atteggiamento molto spiacevole raggiungendo estremi impensabili. Abbastanza imprevedibili, tendono a sorprendere con la loro cattiveria.

10. L’Ariete

Collerico e impulsivo, l’Ariete non è minimamente dotato di empatia per cui non comprende le disgrazie altrui ma ne ride a gran voce ai limiti della cattiveria più pura.

11. I Gemelli

Siamo molto vicini alla malvagità e ci troviamo con i Gemelli, al penultimo posto di questa classifica dei segni dal più buono al più malvagio. I Gemelli hanno una doppia faccia: una è falsamente benevola e compre l’altra, quella cattiva. Quando li conosci sembrano dolci e gentili, poi si rivelano l’opposto. Sfrontati, insensibili, altezzosi e cattivi con il prossimo.

12. Lo Scorpione

Chiude la classifica il segno più malvagio dello zodiaco: lo Scorpione. Terribile, egoista, malvagio, parla alle spalle e ferisce senza pietà. Vigliacco e crudele.