DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne – 20 Maggio 2020

La puntata di domani tornerà a parlare delle vicende di Giovanna Abate e questa volta in studio, ci sarà anche Sammy Hassan e Alessandro Graziani.

Entrambi i corteggiatori infatti sembrano essere pronti a discutere dopo i tantissimi attacchi che si sono lanciati durante le settimane in cui Uomini e Donne aveva chiuso i battenti.

Un momento di forte agitazione sarà protagonista della puntata di oggi dove, Sammy Hassan si troverà nuovamente contro Giovanna Abate. La tronista infatti sembra aver cambiato completamente visione sui suoi corteggiatori, spiegando chi secondo lei merita la sua attenzione.

Anticipazioni Uomini e Donne

Alessandro Graziani grazie alla mossa di scendere come “tronista” per le tre dame del trono over. Questo ha smosso dentro Giovanna qualcosa che nessuno avrebbe mai pensato.

La tronista infatti, dopo aver spiegato di non vederlo accanto a lei come uomo, ha deciso di rincorrerlo spiegandogli di voler continuare la conoscenza con lui.

Un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato a Uomini e Donne vista la sicurezza con cui l’Abate si mostrava convinta di voler chiudere con lui.

Il percorso di Giovanna infatti, è sempre più particolare e difficile visti i suoi repentini cambi di umore e di scelte. Cosa succederà nella puntata di oggi?

La diretta di Uomini e Donne la potete vedere in tv su Canale 5, su Mediaset Play o direttamente qui sotto.