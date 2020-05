Federica Sciarelli – Tutto su di Lei – Età, Figlio, Compagno

By

Federica Sciarelli è una celebre giornalista, nota soprattutto per la conduzione di Chi l’ha Visto?.

Federica Sciarelli – la sua Età

Federica Sciarelli, nata a Roma da genitori napoletani (padre avvocato di Stato), compirà 62 anni il prossimo 9 ottobre.

Carriera

La carriera della Sciarelli, oggi giornalista affermata e storica padrona di casa di Chi l’ha Visto?, è iniziata grazie a una borsa di studio per l’avviamento alla professione. Inizialmente in forze presso l’Ufficio Informazioni Parlamentari, a 29 anni è entrata al TG3.

Da quel momento in poi, il suo percorso professionale è stato all’insegna dei successi. Conduttrice dell’edizione del telegiornale delle 22.30, ha preso le redini di Chi l’ha Visto? nel 2004 (prima del suo arrivo il programma è stato condotto per 4 anni da Daniela Poggi). Due anni dopo, ha esordito in libreria con il romanzo Tre Bravi Ragazzi, dedicato alla storia del massacro del Circeo.

L’anno dopo, invece, ha pubblicato Come il Sangue agli Occhi – Un Boss della Banda della Magliana si Racconta. Madrina del Roma Pride nel 2017, non è presente su Instagram.

Vita Privata

Federica Sciarelli ha sempre fatto parlare soprattutto il suo lavoro. Sono pochi gli spiragli sulla sua vita privata. Tra questi è possibile citare un’intervista, rilasciata nel 2017, che l’ha vista confessarsi al magazine Intimità.

In questa occasione, ha parlato del figlio Giovanni Maria, classe 1996. Nel corso della chiacchierata con i giornalisti della testata ha sottolineato che, anche se ha più di 20 anni, fino a quando non lo vede tornare non sta tranquilla. Ha altresì rivelato che lui commenta Chi l’ha Visto? specificando che gli fa venire l’ansia.