Giorgio Manetti appoggia Tina | Tutti contro Gemma a uomini e Donne

Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani e appoggia tutte le parole di Tina Cipollari sulla sua conoscenza con Nicola. L’ex cavaliere infatti, è convinto che entrambi stiano marcando sia per visibilità che per compagnia, quali sono le sue parole in merito?

L’ex cavaliere di Uomini e Donne dopo aver avuto una storia d’amore con Gemma Galgani durata più di un anno, è stato lasciato da lei stessa per delle mancanze di rispetto che a detta sua hanno rovinato il rapporto. Uscito dal programma, Giorgio ha poi incontrato la sua anima gemella Caterina, con cui ora ha una bellissima relazione. Manetti però, torna nuovamente a parlare di Gemma e del suo rapporto con Nicola.

Giorgio Manetti appoggia Tina Cipollari

Tina Cipollari è da ormai diverse settimane che afferma il poco interesse di Nicola nei confronti di Gemma. Secondo l’opinionista infatti, il corteggiatore così giovane è arrivato al punto di corteggiare la dama solo per ottenere visibilità in televisione.

Affermazioni che Giorgio Manetti appoggia fin da subito dando ragione a Tina e alle sue parole. L’ex cavaliere durante l’intervista a Nuovo Tv ha parlato di Gemma Galgani e della sua frequentazione e conoscenza insieme al ventiseienne Nicola.

Le sue parole infatti, sono state molto decise: “Gemma non può prendere in giro il pubblico così, mettendo in discussione la sua dignità. Possibile che dopo undici anni e dodici stagioni di programma non sia ancora riuscita a trovare un uomo e sia ancora lì a fare le moine con un giovane ufficiale della Marina di 26 anni?”.

Gemma Galgani accusata da tutti

La dama di Uomini e Donne continua a non essere capita ma soprattutto accusata di avere un interesse troppo forte nei confronti del cavaliere. Gemma nonostante abbia una grandissima differenza di età, è convinta che Nicola possa essere l’uomo giusto per lei.

Giorgio Manetti ha concluso così le sue parole contro Gemma: “Non ho nulla contro di lei e le auguro tutto il bene possibile, ma se va avanti così chissà che a cercare l’amore in tv non ci resti altri dieci anni. Sarebbe drammatico se lei fosse davvero convinta di riuscirci. Ora è una donna famosa e molti corteggiatori si mostrano interessati a lei per poter vivere di luce riflessa. L’unico stupido che non è stato insieme a lei per sfruttare la sua popolarità sono stato io. In televisione cercavo l’amore, non la visibilità”.