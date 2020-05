Giulio Raselli pazienza fuori dal limite | Esasperazione a Uomini e Donne

Giulio Raselli mostra una pazienza fuori dal limite e spiega ai propri fan quello che più non sopporta all’interno della società di oggi. Lo sfogo dell’ex tronista lascia tutti stupiti che, non pensavano potesse una cosa del genere dargli così tanto nervosismo.

L’ex tronista di Uomini e Donne non smette mai di stupire i propri fan mostrando, lati di che che nessuno avrebbe mai pensato. Giulio Raselli dopo l’esperienza all’interno del programma sembra completamente diverso da quello che appariva in studio. Durante la giornata di oggi, l’ex tronista racconta il suo più grande nervosismo nella vita. Quali sono state le sue parole?

Giulio Raselli pazienza fuori dal limite

Raselli durante la giornata di ieri, si è lasciato andare e a raccontato cosa gli da più fastidio della società in cui viviamo. Questo ha fatto uscire l’ennesimo lato diverso di Giulio che nessuno si sarebbe mai aspettato. La sua convivenza con la ex corteggiatrice Giulia D’Urso sta procedendo nel miglior dei modi nonostante alcune discussioni causate dallo stress del periodo.

Giulio Raselli dopo tantissime dediche nei confronti della sua fidanzata, spiega quanto la sua pazienza sia fuori dal limite a causa della gente che pensa di sapere tutto.

Ex tronista senza un freno

Raselli ha così deciso di rispondere alla domanda su cosa gli da più fastidio, spiazzando tutti i suoi follower durante la sua spiegazione. Le sue parole infatti, non hanno lasciato spazio all’immaginazione, mostrandosi chiaro e deciso.

Giulio Raselli spiega così quello che non sopporta della vita: “La gente che pur non essendo del settore (qualsiasi esso sia) è convinta di aver la ragione in tasta, i tuttologi sono una brutta specie, per crescere nella vita sono convinto bisogni imparare ad ascoltare chi ha esperienza. Non pensare di essere nati con una ragione in tasca, non funziona”.