Margherita Vicario è Cinzia Repola – Chi è – Nero a metà

Margherita Vicario è Cinzia Repola nella fiction Nero a metà: chi è il suo personaggio? Una giovane donna che lavora nella Squadra Mobile da qualche tempo e che è riuscita a farsi apprezzare per il suo intuito. Ricopre il ruolo di Sovrintendente e ha avuto una lunga relazione con un collega, che l’ha lasciata quando ha scoperto che era incinta.

Nel corso dei mesi, Cinzia Repola avrà modo di pensare ancora all’amore e di trovare una speranza grazie ad uno degli agenti della squadra. Riuscirà a coronare il suo sogno di formare una famiglia stabile e felice? Scopriamo le prime anticipazioni che la riguardano.

Margherita Vicario è Cinzia Repola – La scheda

Margherita Vicario è Cinzia Repola, una Sovrintendente in dolce attesa. Alcuni mesi prima, ha avuto un’intensa relazione con il collega Matteo e ha scoperto di essere incinta. Lui però ha deciso di non voler diventare padre e per questo ha preso le distanze dalla sua decisione di tenere il bambino. Cinzia ha un ottimo rapporto con la squadra di Guerrieri (Claudio Amendola): è gentile, affabile, comprensiva. Anche per questo Marco Cantabella (Alessandro Sperduti) inizierà a provare un forte sentimento nei suoi confronti. E per lei lascerà la fidanzata storica, senza esitazioni.

Margherita Vicario invece è nata a Roma il 13 febbraio dell’88 e oltre ad essere attrice, è anche una cantautrice. I primi passi nel mondo della musica li ha compiuti collaborando con alcuni autori per le colonne sonore delle serie tv. Il suo debutto in tv è legato a I Cesaroni 2, anche se ha recitato nella fiction per due soli episodi. In seguito è comparsa in RIS Roma 2 – Delitti Imperfetti, Un passo dal cielo 2 Amore pensaci tu e altre fiction destinate alla televisione. Dopo aver recitato in Nero a metà come Cinzia Repola, ha partecipato al cast di Non ho niente da perdere.