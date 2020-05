Paolo Cerullo – Chi è il Fidanzato di Miriam Leone?

Miriam Leone, Miss Italia 2008 e attrice affermata oggi, sarebbe pronta alle nozze. Chi è il fortunato? Paolo Cerullo, musicista e performer milanese.

Paolo Cerullo – Cosa Sappiamo di Lui

Di Paolo Cerullo, fidanzato di Miriam Leone da qualche mese, si conoscono solo le informazioni sopra citate. Neppure Chi, che ha parlato di nozze in vista tra i due, è riuscito a mettere in primo piano delle rivelazioni sull’uomo che ha conquistato il cuore della bellissima siciliana, che è sempre stata molto riservata sulla sua vita sentimentale.

Cercando sui social, dove Miriam Leone è attiva su Instagram, non si trova nulla. Prima della storia con lui, Miriam Leone è stata legata a Boosta dei Subsonica, all’anagrafe Davide Dileo. La relazione è finita nel 2014. Archiviato questo rapporto, Miriam Leone ha iniziato una storia d’amore con Matteo Martari, attore e suo collega sul set di Non Uccidere.

La smentita

Di Paolo Cerullo come già detto non si sa nulla. L’indiscrezione di Chi sulle nozze con lui è stata smentita dalla Leone stessa che, poche ore fa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una Story in cui, con la telecamera del telefono fissa sulla sua mano e con il tramonto sullo sfondo, mostra… l’assenza dell’anello.

Ragazzi, leggo news che dicono che starei per sposarmi. Ma io non vedo ancora l’anello. Quindi no, per ora non mi sposo.

Il gossip sulle nozze di Miriam Leone con il misterioso Paolo Cerullo è stato quindi stroncato sul nascere dalla diretta interessata.