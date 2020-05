Promozioni e retrocessioni Serie D: ecco la situazione e tutto l’elenco ufficiale

Si è concluso il tanto atteso Consiglio Federale della Figc per decidere il futuro prossimo del calcio italiano e come era ormai nell’aria è arrivata l’ufficialità dello stop ai campionati dilettantistici che vanno dalla Serie D alla Terza Categoria. Non sono state invece ancora rese note le decisioni in merito a promozioni e retrocessioni, questo argomento verrà trattato nel prossimo Consiglio, il quale è stato convocato per la giornata di di venerdì 22 maggio, anche se filtrano già notizie a riguardo.

Dovrebbe passare senza alcuna opposizione la linea del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, il quale ha proposto la promozione di tutte le prime classificate di ogni girone (9 dalla serie D alla Lega Pro e 30 dall’Eccellenza alla serie D – i giorni sono 28 ma in Piemonte e Basilicata ci sono due squadre al comando della classifica a pari punti e non è possibile disputare gli spareggi previsti dal regolamento) e bloccare le retrocessioni, con conseguente allargamento dei gironi, almeno per la prossima stagione.

Quali saranno le squadre che verranno promosse in Lega Pro

Questo l’elenco di tutte le squadre che dalla Serie D approderanno alla Lega Pro:

Lucchese (Girone A); Pro Sesto (Girone B); Campodarsego (Girone C); Mantova (Girone D); Grosseto (Girone E); Matelica (Girone F); Turris (Girone G); Bitonto (Girone H); Palermo (Girone I).

Le squadre promosse in Serie D dall’Eccellenza

Queste invece le squadre che dall’Eccellenza passeranno in Serie D:

Abruzzo: Castelnuovo Vomano

Basilicata: Lavello e Rotonda

Calabria: San Luca

Campania: Afragolese e Polisportiva Santa Maria

Emilia Romagna: Bagnolese e Marignanese

Friuli: Manzanese

Lazio: Montespaccato e Ausonia

Liguria: Imperia

Lombardia: Busto, Casatese e Telgate

Marche: Castelfidardo

Molise: C. Vairano

Piemonte-Valle d’Aosta: Pont Donnaz, Derthona e Saluzzo

Puglia: Molfetta

Sardegna: Carbonia

Sicilia: Dattilo Noir e Paternò

Toscana: Pro Livorno e Badesse

Trentino Alto Adige: Trento

Umbria: Tiferno

Veneto: Sona e San Giorgio Sedico