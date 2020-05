Apple aggiorna i propri dispositivi: IOS versione 13.5 disponibile, ecco le novità legate al Coronavirus

Aggiornamento importante ed in un certo senso storico per Apple, che rende ufficiale e disponibile al download l’aggiornamento che porta alla versione 13.5 i propri dispositivi, che per la prima volta implementa delle funzionalità relative al Covid-19, oltre a correggere alcuni bugs.

La tecnologia del tracciamento è realtà

Apple e Google hanno infatti reso disponibile la tecnologia per il tracciamento degli infetti, dopo aver collaborato con le autorità sanitarie di 22 paesi così da permettere ai governi di utilizzare questa tecnologia per il tracciamento per i contagiati da Coronavirus, ovviamente nel rispetto delle regole di privacy: l’obiettivo è ovviamente quello di tenere maggiormente sotto controllo i contagiati grazie all’uso della tecnologia bluetooth. Anche l’Italia è tra i paesi che hanno richiesto questa tecnologia, così da poter implementare l’app Immuni, quella scelta dal governo italiano proprio per questo scopo.

Cosa cambia con l’aggiornamento IOS 13.5

E’ la Apple ha già rendere disponibile la questa funzionalità, andando ad attivare un nuovo menù sotto la voce Privacy > Salute, dando la possibilità all’utente se attivare o meno la possibilità di tracciamento dei contatti. Il sistema consente inoltre di rendere noto quante volte è stata effettuata una verifica, e nel caso si sia entrato in contatto con qualcuno contagiato, arriverà una notifica sul dispositivo.

L’update, disponibile anche per Ipad, permette inoltre un più rapido sblocco facciale tramite la telecamera anche indossando una mascherina, oltre ad aggiustare alcuni problemi derivanti dall’aggiornamento precedente, per esempio lo schermo che diventava nero quando si visualizzavano alcuni siti web.