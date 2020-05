Apple Glass: funzionalità, prezzo e commercializzazione delle nuove lenti tecnologiche

Gli occhali per avere la realtà aumentata potrebbero seriamente riuscire ad imporsi nei prossimi anni, dopo le problematiche riscontrate da Google Glass che di fatto ne sancì il fallimento come progetto sia per i materiali non adatti ad una produzione di massa, sia dal lato software.

Prime informazioni

A riprovarci stavolta è la diretta concorrente di Google, ovvero Apple che sta portando avanti un progetto in fase già piuttosto avanzata che riguarda proprio delle lenti AR, che tuttavia saranno molto probabilmente indossabili anche come degli occhiali normali (per miopi o astigmatici) oltre ad avere la possibilità di essere graduate. A rendere note queste informazioni è Jon Prosser, nota personalità di Youtube sempre piuttosto informato su che fa sapere anche le prime informazioni sul lato puramente tecnico di questi occhiali: andranno collegati tramite wireless al proprio dispositivo Apple, non ci sarà una telecamera ma un sensore LiDAR, mentre l’interfaccia interna “Starboard” dovrebbe prendere posto direttamente nelle lenti accese e sarà possibile interagire con essa attraverso delle gesture.

Il dispositivo verrà fornito con un’apposita custodia che dovrebbe fungere anche da ricarica wireless, mentre la composizione dovrebbe essere composta da policarbonato e metallo.

Prezzo e possibile data di annuncio

Prosser ha dichiarato che la presentazione potrebbe arrivare tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2021, per poi arrivare ad una messa in commercio non prima per la fine dello stesso anno, mentre il prezzo partirà da una base di 499 dollari, prezzo che probabilmente lieviterà per ottenere delle funzioni extra come la gradazione delle lenti. Le indiscrezioni non sono state confermate ne smentite dalla società californiana.