Edoardo Scotti – Chi è il figlio di Gerry?

Gerry Scotti, conduttore televisivo tra i più popolari e amati, è padre di Edoardo. Scopriamo assieme qualcosa sul figlio di uno dei simboli della tv italiana (attualmente giurato ad Amici Speciali).

Edoardo Scotti – Dove e Quando è Nato

Edoardo Scotti è nato a Milano il 10 marzo 1992. Ciò significa che ha da poco spento 28 candeline. Sua madre è Patrizia Grosso, ex moglie di Gerry Scotti e al suo fianco dal 1991 fino al 2002 (il divorzio è stato ufficialmente firmato nel 2009).

Carriera

Edoardo Scottti, che vive lontano dai riflettori e che ha studiato regia negli USA, ha lavorato fianco a fianco con il padre nella trasmissione Lo Show dei Record. Nel 2011, a soli 19 anni, ha operato dietro le quinte. Quattro anni più tardi, invece, il figlio di Gerry Scotti ha iniziato ad andare in giro per il mondo per presentare le prove in esterna.

Ai tempi, la sua partecipazione alla trasmissione destò numerose polemiche. Gerry Scotti si espresse in difesa del figlio, affermando che era stata la produzione a volerlo nel cast del programma in virtù della sua conoscenza perfetta dell’inglese. Oggi come oggi, Edoardo Scotti è tornato a vivere negli USA, per la precisione a Los Angeles.

Il rapporto con il padre è molto forte. Solo negli ultimi tempi, a diversi anni dalla separazione da Patrizia Grosso, Gerry Scotti si è aperto parlando delle sue preoccupazioni di genitori e confidando di aver avuto paura che a Edoardo potesse mancare qualcosa a causa delle sue assenza per lavoro e della fine del rapporto tra i genitori.