Estrazione Million day – Numeri estratti 21 Maggio 2020

Come tutte le sere anche oggi, giovedì 21 maggio 2020, non mancherà l’appuntamento quotidiano che appassiona milioni di italiani accomunati dal sogno di cambiare la loro vita. Stiamo parlando della consueta estrazione del Milion Day, gioco che da febbraio 2018 si è imposto come uno dei preferiti tra i giocatori nostrani.

Questa sera, alle ore 19:00 in punto, potremo scoprire quali numeri potranno cambiare la vita del fortunato che ha in mano quelli vincenti, una combinazione di 5 numeri tra elementi compresi tra l’1 e il 55. Chi è baciato dalla fortuna e indovina i 5 numeri, potrà vincere una somma di denaro incredibile, che gli cambierà la vita. Basta giocare un euro in ricevitoria entro le 18:45 per diventare milionario.

Si vincono dei premi in denaro anche giocando meno di 5 numeri:

giocando 2 numeri vincerete 2 euro;

giocando 3 numeri vincerete 50 euro;

giocando 4 numeri potrete vincere 1000 euro;

mentre se azzeccate la fantastica combinazione dei 5 numeri fortunati del Million Day porterete a casa ben 1.000.000 euro.

Million Day – Le estrazioni precedenti

L’esrazione Million Day ha carattere quotidiano e tiene incollati ai risultati milioni di italiani, che li controllano tutti i giorni. Se avete perso i precedenti ve li forniamo noi: ieri, mercoledì 20 maggio 2020, i cinque fortunati numeri estratti sono stati 5, 24, 35, 45 e 33.

Nei giorni precedenti le estrazioni del Million Day sono state:

Per martedì 19 maggio 2020: 2, 8, 27, 29 e 47;

Per lunedì 18 maggio 2020: 14, 28, 36, 46 e 50;

Per domenica 17 maggio 2020: 27, 42, 45, 49 e 51;

Per sabato 16 maggio 2020: 11, 15, 38, 47 e 51;

Per venerdì 15 maggio 2020: 5, 13, 15, 37 e 42;

Per giovedì 14 maggio 2020: 2, 4, 17, 18 e 19;

Per mercoledì 13 maggio 2020: 9, 16, 31, 37 e 54.

DIRETTA Million Day 21 maggio 2020

Sono poco più di 100 i giocatori fortunati che hanno vinto 1 milione di euro al Million Day. Vuoi essere il prossimo? Non perdere la diretta Million Day delle 19:00 questa sera, giovedì 20 maggio 2020.

Controlla i numeri vincenti con quelli in tuo possesso, che hai giocato entro stasera. Puoi essere tu il nuovo fortunato che non dovrà più andare a lavorare ogni giorno.