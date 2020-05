Film Stasera in Tv – Inception – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Inception. Il film, produzione statunitense del 2010 per la regia di Christopher Nolan, è considerato un capolavoro per l’aspetto visivo e per l’immaginario incredibile che riesce a scatenare nello spettatore. Ha infatti vinto 4 Premi Oscar: miglior fotografia, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali. La realizzazione della sceneggiatura di Inception ha avuto inizio dieci anni prima della sua uscita cinematografica e la sua storia è stata tenuta in un alone di mistero anche per gli attori che l’avrebbero interpretata.

Inception – Trama

Dom Kobb è un ladro di idee. Lui e il suo team hanno sviluppato una tecnologia capace di carpire segreti dalle menti e dall’inconscio delle persone sfruttando la fase onirica. Ma non è un semplice lavoro di “analisi”: Kobb e i suoi entrano letteralmente nell’immaginario delle loro vittime per estrarne fisicamente le informazioni. Questa capacità ha reso Kobb un personaggio di assoluto rilievo, ma anche uno dei più ricercati: il prezzo è una vita in eterna fuga e con l’impossibilità di stabilire legami emotivi ed affettivi stabili. Kobb viene però contattato per una operazione dalle caratteristiche opposte: creare un contenuto inconscio, piuttosto che rubarlo, nella mente di un importante personaggio. Generare questo contenuto causerà sfide enormi…e un ribaltamento della realtà difficile da reinterpretare.

Inception – Trailer Video

Inception – La scheda tecnica del film

Titolo Originale:

Genere: Thriller, Fantascienza

Durata: 2h 30m

Anno: 2010

Paese: USA

Regia: Christopher Nolan

Cast: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Marion Cotillard, Cillian Murphy, Michael Caine, Tom Hardy, Tom Berenger, Lukas Haas, Ken Watanabe

Inception – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Mediaset 20, (canale 20 del digitale terrestre) alle ore 21.04 di oggi, giovedì 21 Maggio 2020. La programmazione di Mediaset 20 lo prevede al termine del doppio episodio quotidiano di The Big Bang Theory Stagione 7.