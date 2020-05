Le stelle possono aiutarci a capire le preferenze di ogni segno per gli animali da compagnia o anche per quelli selvatici. Gli animali preferiti di ogni segno zodiacale: ecco la lista segno per segno.

Ariete

L’animale preferito dell’Ariete è la tigre. I nati del segno sono caparbi e tenaci e a chi osa sfidarli reagiscono sfoderando gli artigli, come la tigre.

Toro

L’animale preferito del Toro è il suo omonimo. Il Toro è testardo proprio come il suo animale preferito. Una curiosità è poi che tra i tifosi del Torino calcio, il cui simbolo è da sempre un toro, ci siano molte persone del segno del Toro.

Gemelli

L’animale preferito dei Gemelli è il gabbiano, simbolo di libertà e di insofferenza nei confronti dei compromessi. I Gemelli amano i gabbiani perché li vedono volare liberi e senza costrizioni, come vogliono fare loro.

Cancro

I nati sotto il segno del Cancro amano molto gli animali e sanno farsi ben volere da loro. Ai Cancro piacciono molto i cani ed è davvero difficile che non ne abbiano uno in casa. L’attaccamento alla famiglia e la fedeltà fanno del cane l’animale preferito del Cancro.

Leone

L’animale preferito del Leone è proprio quello che rappresenta il segno. Il leone, simbolo di forza e regalità, rispecchia pienamente i nati del segno che a loro volta amano molto il re degli animali.

Vergine

L’animale preferito della Vergine è il gatto perché è sfuggente e riservato, proprio come i nati della Vergine. Il gatto sa anche essere un grande opportunista, che smette di ignorare il vicino di casa quando il padrone lo chiude fuori. L’opportunismo del gatto rispecchia pienamente il modo di fare dei nati sotto il segno della Vergine.

Bilancia

L’animale preferito della Bilancia è la tartaruga, la cui lentezza e tranquillità la rasserena. La Bilancia non ama i conflitti ed è poco incline a tenere in casa animali più aggressivi e soprattutto rumorosi.

Scorpione

L’animale preferito dello Scorpione è il serpente, che tra l’altro lo rappresenta in pieno. Non è insolito inoltre per le donne Scorpione gradire gioielli a forma di serpente o abbigliamento pitonato mentre gli uomini adornano il corpo di tatuaggi in tema.

Sagittario

L’animale preferito del Sagittario è il cavallo, libero e selvaggio, che corre verso il suo obiettivo senza fermarsi, proprio come il Sagittario.

Capricorno

Il Capricorno è un po’ orso nel senso che è chiuso e freddo e non ama molto intrattenersi nelle conversazioni. Il suo animale preferito non può che essere proprio l’orso.

Acquario

L’animale preferito dell’Acquario è il simpatico delfino, mammifero straordinario, furbo, intelligente, che ama i giochi e l’avventura.

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci sono sensibili e sognanti. Il loro animale preferito è il cavalluccio marino, una creatura non comune che sembra provenire da un mondo fantastico.