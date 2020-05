Herta-Union Berlino: pronostico, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Herta-Union Berlino è l’anticipo della 27a giornata di Bundesliga, che si disputerà domani venerdì 22 maggio alle ore 20:30. Derby della capitale senza pubblico, ma con tanti spunti di cronaca, perchè le due compagini sono divise in classifica da un solo punto e si giocano quindi il primato cittadino.

Herta-Union Berlino: come arrivano alla gara

L’Herta è ripartito fortissimo battendo nettamente in trasferta l’Hoffenheim per 0-3 con una prestazione sontuosa. Tutte le reti sono arrivate nella ripresa con un uno-due che ha chiuso la pratica tra il 58′ ed il 60′. Strada spianata da un’autorete di Akpoguma e due minuti dopo è arrivata la rete del ritrovato Ibisevic. Il punto esclamativo è stato messo da Cunha al 74′. L’ex rossonero Piatek ha giocato solo 11 minuti entrando ormai a partita già decisa proprio al posto di Ibisevic. Con questo successo salgono a 3 i risultati utili consecutivi della squadra, che proverà nel derby ad incamerare un’altra vittoria per riaprire addirittura il discorso Europa League.

L’Union Berlino alla ripresa si è trovato di fronte la capolista Bayern Monaco e non è riuscita a frenarla perdendo per 0-2 in casa. Partita sottotono della squadra guidata da Fischer (assente per lutto in panchina), che raramente si è affacciata nella metà campo bavarese. La sconfitta non toglie nulla all’ottimo campionato che la neopromossa sta disputando, ma è sembrato che la pausa forzata si sia fatta sentire nelle gambe dei calciatori. La sfida di domani sera servirà anche per capire se dopo giorni in più di lavoro qualcosa sarà migliorato sotto l’aspetto fisico e poi c’è in ballo il primato cittadino, che potrà dare una spinta in più per fare bene.

Herta-Union Berlino: Il nostro pronostico

Un derby non è mai scontato, ma tenendo conto di come le due squadre si sono ripresentate in campo dopo la lunga e forzata sosta, crediamo che i padroni di casa possano far loro l’intera posta in palio, quindi consigliamo di puntare sul segno 1.

Herta-Union Berlino: Le probabili formazioni

Bruno Labbadia tecnico dell’Herta sembra intenzionato a confermare quasi in toto la formazioni vittoriosa ad Hoffenheim con il solo cambio di Darida per Skjelbred nella coppia dei due centrali di centrocampo. Ancora panchina per Piatek dunque e fuori Kalou (fuori rosa), più l’infortunato Rekik.

L’Union Berlino dovrà fare a meno dello squalificato Schlotterbeck, il quale era diffidato ed ha rimediato un’ammonizione contro il Bayern Monaco. Mancheranno anche gli infortunati Becker e Gogia, ma il tecnico apporterà anche altri cambi nell’undici iniziale a partire dal ritorno da titolare del centravanti Andersson, risparmiato per lunghi tratti nella partita scorsa.

Herta (4-2-3-1): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhadt; Darida, Grujic; Lukebakio, Cunha, Mittelstädt; Ibisevic (c)

Union Berlino (3-4-2-1): Gikiewicz; Friedrich, Hübner, Subotic; Trimmel (c), Gentner, Andrich, Lenz; Ingvartsen, Bülter; Andersson

Herta-Union Berlino: dove vederla in tv e streaming

La partita sarà visibile per gli abbonati Sky a partire dalle 20:30 su Sky Sport 1 al canale 201 ma anche su Sky Sport Football al canale 203. Inoltre per quanti sono abbonati a Sky sarà visibile anche in diretta streaming sull’applicazione di SkyGo.

Nel caso in cui non siate comunque abbonati alla televisione a pagamento allora potrete seguire direttamente da questo articolo il live testuale con aggiornamenti in tempo reale e con tutte le statistiche della gara. Vi aspettiamo in tanti, perchè grazie alle nostre statistiche potrete anche sapere l’andamento del match e può essere di aiuto nel caso vogliate scommettere sull’evento in modalità Live.

Herta-Union Berlino: gli highlights dell’andata – VIDEO: