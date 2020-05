Lotto e SuperEnalotto estrazioni 21 maggio – Numeri ritardatari – Ecco i numeri vincenti di oggi

By

Il lotto è il gioco d’azzardo più amato dagli italiani. Le sue origini sono secolari: il gioco del lotto esisteva già nel 1400! Certo in forma ben diversa da quella odierna. Oggi il gioco del lotto prevede tre estrazioni settimanali, che si verificano nelle giornate di martedì, giovedì e sabato. Le estrazioni avvengono a partire dalle ore 20:00 per undici ruote, rappresentate dai capoluoghi regionali più la ruota Nazionale. Accanto a quest’ultima avremo dunque le estrazioni dei numeri del lotto su Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Per ogni ruota vengono estratti 5 numeri compresi tra l’1 e il 90.

Per giocare bisogna scegliere dunque una puntata di numeri fino al 90 su cui scommettere minimo 1 euro. Oltre alla Lottomatica il gioco del Lotto è anche sull’app My Lotterie. Oggi, giovedì 21 maggio 2020, si rinnova l’appuntamento per l’estrazione del Lotto e Superenalotto alle ore 20:00.

Estrazioni del Lotto 19 maggio

L’estrazione del lotto precedente, quella verificatasi martedì 19 maggio 2020, ha visto l’uscita delle seguenti combinazioni fortunate:

Bari 34 – 32 – 33 – 74 – 57;

Cagliari 29 – 86 – 69 – 13 – 84;

Firenze 10 – 22 – 37 – 47 – 42;

Genova 80 – 72 – 62 – 73 – 56;

Milano 45 – 50 – 49 – 80 – 31;

Napoli 20 – 1 – 59 – 65 – 83;

Palermo 41 – 78 – 25 – 69 – 36;

Roma 59 – 45 – 55 – 14 – 22;

Torino 21 – 6 – 65 – 2 – 78;

Venezia 47 – 70 – 40 – 43 – 81;

Nazionale 80 – 48 – 74 – 10 – 9.

Estrazione del Lotto – numeri ritardatari

Per l’estrazione di questa sera giovedì 21 maggio 2020 sono attesi i seguenti numeri ritardatari:

37 e 45 su Bari;

38 e 83 su Genova;

39 e 48 su Firenze;

27 su Roma;

61 su Milano;

75 su Venezia;

53 sulla ruota Nazionale.

Superenalotto

Per il Superenalotto il Jackpot di martedì 19 maggio 2020 è stato di 40.500.000 euro. La combinazione vincente è stata quella dei numeri 26, 41, 51, 62, 66 e 85. Il numero Jolly è stato il 40 mentre il fortunato numero Superstar il 31.

Montepremi Superenalotto dell’estrazione di questa sera 21 maggio 2020 è 41.300.000 euro. Anche per il Superenalotto ci sono dei numeri ritardatari: 27, 76, 42, 37, 14, 6.

DIRETTA: Estrazioni Lotto e Superenalotto – numeri estratti giovedì 21 maggio 2020

Non perdete questa sera giovedì 21 maggio 2020 la diretta Estrazioni Lotto e Superenalotto dei numeri estratti a partire dalle 20:00. Potrete essere tra i fortunati che cambieranno la propria vita con il tanto citato terno al lotto.