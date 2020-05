Oroscopo Branko – domani venerdì 22 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

Ecco l’oroscopo di Branko per la giornata di domani venerdì 22 maggio 2020. Curiosi di scoprire quali segni, fra il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione, saranno baciati dalla fortuna domani? Di seguito, l’oroscopo di Branko liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani venerdì 22 maggio 2020: Leone

Si prospetta un weekend molto intrigante, come indica l’oroscopo di Branko. Domani sentirai la necessità di buttarti il passato alle spalle una volta per tutte. Sabato e domenica, poi, per i single potrebbe esserci nell’aria un nuovo amore.

Oroscopo Branko domani venerdì 22 maggio 2020: Vergine

Domani, come suggerisce l’astrologo Branko, ti converrà usare molta prudenza. La Luna in aspetto contrario potrebbe procurarti qualche problema, forse un collega ti metterà i bastoni tra le ruote. Cerca di giocare d’anticipo e non lasciarti bloccare dall’agitazione!

Oroscopo Branko domani venerdì 22 maggio 2020: Bilancia

Domani sarà un buon momento per programmare un viaggio all’estero, in vista di quando si potrà cominciare a spostarsi. Secondo le previsioni astrali di Branko, non dovresti restare fermo adesso, ma sfruttare le occasioni che questo cielo ti offre.

Oroscopo Branko domani venerdì 22 maggio 2020: Scorpione

Massima cautela, sarà la tua parola d’ordine per la giornata di domani. Come spiega l’astrologo istriano Branko, questo venerdì la Luna sarà in opposizione e molto probabilmente ti renderà più agitato del solito.