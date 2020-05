Oroscopo Branko – domani venerdì 22 maggio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko relativo a domani venerdì 22 maggio 2020. Anche questa settimana si sta per concludersi. Come sarà la giornata di domani per gli ultimi 4 segni dello zodiaco? Di seguito, vi presentiamo le previsioni astrologiche per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko domani venerdì 22 maggio 2020: Sagittario

Domani, come prevede l’oroscopo di Branko, ci sarà una Luna difficile: il consiglio del popolare astrologo è di usare molta prudenza sia in amore che sul lavoro. Sforzati di non avere la testa fra le nuvole per tutto il giorno!

Oroscopo Branko domani venerdì 22 maggio 2020: Capricorno

Preparati a un venerdì molto proficuo, soprattutto sul lavoro. Secondo le previsioni astrologiche di Branko, infatti, domani ci sarà una Luna eccellente, disposta a semplificare la realizzazione di progetti e affari. È probabile che arrivi per te un nuovo incarico.

Oroscopo Branko domani venerdì 22 maggio 2020: Acquario

Con una Luna come quella di domani, come indica Branko, ti aspetta una serata per due all’insegna del puro romanticismo. Se sei single dovresti cercare di conoscere gente nuova, perché il tuo oroscopo è davvero promettente, soprattutto in amore.

Oroscopo Branko domani venerdì 22 maggio 2020: Pesci

Domani ci sarà la Luna in aspetto ostile: secondo le previsioni astrologiche di Branko potresti provare una grande ansia per tutta la giornata o essere infastidito da qualche piccolo disturbo fisico, per esempio alle spalle. Sarà solo un momento passeggero, tieni duro!