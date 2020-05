Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 21 al 27 maggio 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny che va dal 21 al 27 maggio 2020. Quali consigli preziosi darà il popolare astrologo americano ai segni zodiacali? Curiosi di saperlo in anteprima? Ecco, di seguito, le previsioni astrologiche per la prossima settimana, liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny, pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny, la prossima settimana dovresti metterti di più in gioco, divertirti a fare progetti senza pretendere la perfezione da te stesso. Mettici l’anima in ciò che fai, anche se non vedrai guadagni nell’immediato.

Toro

Raccogli tutta l’energia e le risorse che possiedi per superare le difficoltà di questi giorni e andare avanti, questo è il suggerimento dell’astrologo americano. Non startene con le mani in mano!

Gemelli

L’invito delle stelle è quello di sfruttare la prossima settimana per decidere cosa desideri veramente nella tua vita e impegnati a vivere dentro il tuo desiderio. Da questo sforzo dipenderà la tua felicità futura.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Rob Brezsny nelle prossime giornate crescerai in consapevolezza. Sarai in grado di realizzare qualcosa di molto profondo e spirituale: la verità è uno stato dell’essere e non un atto di conoscenza.

Leone

L’astrologo e musicista Rob Brezsny ti incoraggia a partecipare maggiormente agli eventi culturali e politici della tua società, perché stanno influenzando la tua quotidianità più di quanto immagini. Non disinteressarti di ciò che accade intorno a te!

Vergine

Dovresti provare, per la prossima settimana, a mettere a tacere un po’ l’ego e i suoi bisogni, e farti guidare dallo spirito, dalla parte più spirituale e autentica di te. Se saprai farlo, sarai ricompensato con doni incredibili.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Rob Brezsny la prossima settimana le stelle ti spingeranno a creare qualcosa di permanente, di eterno in mezzo al transitorio. Approfittatene e impegnati ora a lasciare un tuo segno indelebile in un momento di circostanze così volatili.

Scorpione

Finalmente sta per finire il periodo di stallo che stai vivendo da qualche mese. Sei stato bloccato per un po’, ma dalla prossima settimana in poi le cose cominceranno a rimettersi in moto anche per te!

Sagittario

Come indica l’oroscopo di Rob Brezsny, la prossima settimana sarà caratterizzata da una certa innovazione, un’inclinazione all’andare contro il conformismo e un’omogeneità creativa. Nei prossimi giorni sarai maestro in questo!

Capricorno

Il suggerimento degli astri per la settimana a venire è quello di coltivare le parti di te meno mature, per crescere laddove sei meno evoluto dove hai lacune. Così facendo raccoglierai frutti sostanziosi nel futuro.

Acquario

La settimana che sta per cominciare ti metterà in condizionare di meditare sul tuo approccio all’amore. Come hai amato finora? Quanto hai dato! Riflettendo su questo, potrai crescere e diventare sempre di più la persona che desideri profondamente essere.

Pesci

In questo periodo ti stai interrogando profondamente sul mistero dell’umanità e dell’esistenza più in generale. Secondo Rob Brezsny, non dovresti dare troppa importanza a quanto comprenderai e imparerai, bensì al senso di riconoscenza e alle emozioni che ti suscita questa nuova consapevolezza.