Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 22 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox relativo a domani venerdì 22 maggio 2020. Quali segni, fra i 4 centrali, saranno maggiormente favoriti questo venerdì? Molto bene gli incontri e le amicizie per il Leone, la Vergine è ancora nervosa. Amore alle stelle per la Bilancia, lo Scorpione deve rivedere bene i conti. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 22 maggio 2020: Leone

Domani partirà in maniera nervosa, ma la vitalità non ti mancherà comunque! Come indica l’oroscopo di Paolo Fox saranno favoriti gli incontri, le conoscenze. Il lavoro, invece, ti obbligherà a digerire un boccone amaro. Negli ultimi tempi le cose sono migliorate, ma c’è qualcuno, forse un collega, che vuole crearti ancora dei problemi.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 22 maggio 2020: Vergine

Questa settimana è stata molto faticosa per te. È da lunedì che sei sotto pressione e domani, come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox, non sarà diverso. Ti converrà evitare ogni discussione in famiglia. È probabile che qualcuno dovrà tener testa a chi non è dalla sua parte.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 22 maggio 2020: Bilancia

Il prossimo fine settimana sarà davvero molto speciale. Secondo il famoso astrologo di Rai2 ci sarà una incredibile concentrazione di pianeti in segno d’aria: tu, in quanto segno d’aria, ti sentirai libero e innamorato come non mai! L’unico neo domani saranno i soldi, che pare non vogliano ancora arrivare!

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 22 maggio 2020: Scorpione

Domani sarà una giornata piuttosto interessante, ma secondo Paolo Fox potresti avere qualche tensione legata all’aspetto economico. Tu sei un segno molto riflessivo in questo senso, ma dovresti fare bene i conti. L’invito delle stelle per il weekend è quello di concederti completamente in amore, soprattutto se hai a che fare con un Acquario o un Leone.