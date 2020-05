Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 22 maggio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox relativo alla giornata di domani venerdì 22 maggio 2020. Impazienti di scoprire, in anteprima, cosa succederà nelle prossime ore agli ultimi 4 segni dello zodiaco? Massima cautela in amore per il Sagittario, mentre per il Capricorno arrivano nuove opportunità lavorative. L’Acquario deve fare scelte importanti, i Pesci, invece, devono gestire il loro nervosismo. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 22 maggio 2020: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, e per tutto il fine settimana, dovrai evitare polemiche e tensioni in amore e in famiglia. Si prospetta un weekend che testerà il tuo rapporto di coppia: resteranno in piedi solo le relazioni davvero stabili. Qualcuno, molto probabilmente, sta aspettando anche una risposta, perciò l’attesa andrà a peggiorare lo stato di agitazione.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 22 maggio 2020: Capricorno

Il suggerimento che ti dà Paolo Fox è quello di organizzarti al meglio. Il 2020 ti offrirà molte opportunità, ma tu dovrai essere pronto a coglierle al volo. Cura i dettagli, non trascurare nessuna indicazione che potrebbe, poi, rivelarsi preziosa. Il lavoro ti offrirà occasioni d’oro, mentre l’amore procede in modo normale.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 22 maggio 2020: Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani ti invita a riposarti un po’, ma anche a valutare delle scelte importanti per il tuo futuro. Durante il weekend dovrai essere prudente, soprattutto, nelle relazioni sociali. Aumenta in te la voglia di trasgredire, di stravolgere la tua vita, di sentirti maggiormente libero. Qualcosa, forse, è già cambiato nei mesi scorsi, ma a te non basta!

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 22 maggio 2020: Pesci

Domani discutere sarà cosa facilissima per te! Come indicano le previsioni astrali di Paolo Fox, potresti sentirti anche piuttosto incerto su come comportarti nel lavoro. Da un lato vuoi più sicurezze, dall’altro lato, invece, hai bisogno di un cambiamento. Occhio al nervosismo nelle prossime ore, soprattutto in famiglia.