Ricetta del petto di pollo ripieno ai funghi porcini: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo una ricetta molto gustosa per preparare il petto di pollo. Spesso il petto di pollo può risultare un po’ asciutto se preparato in modo sbagliato. La ricetta di oggi, invece, vi farà apprezzare questa carne. Un modo creativo e goloso per preparare un alimento di per se povero.

Il petto di pollo è una carne sana, poco calorica, leggera ma che allo stesso tempo apporta vari nutrienti al nostro organismo, questo è il motivo per cui nelle diete lo si ritrova sempre.

Si tratta di una tipologia di carne che si presta ad essere preparata in mille modi differenti.

La ricetta che abbiamo scelto di condividere con voi oggi è il petto di pollo farcito con i funghi porcini, ovviamente, qualora non si dovessero apprezzare particolarmente i funghi porcini si possono sostituire con qualsiasi altra verdura, ad esempio con gli spinaci, con le scarole, con il radicchio, ma anche con del semplicissimo prosciutto cotto o con del formaggio, insomma come più preferite.

Petto di pollo ripieno ai funghi porcini – Ingredienti

Gli ingredienti previsti per questa ricetta sono pochi. Si tratta di una ricetta molto semplice da preparare e che richiede poco tempo anche per la cottura, oltre che per la preparazione. Le dosi che riportiamo in seguito sono per 4 persone.

Petto di pollo

Funghi porcini secchi: 50 grammi

Pancetta affumicata affettata: 100 grammi

Sale q.b.

Pepe q.b.

Petto di pollo ripieno ai funghi porcini – Preparazione

Come prima cosa, prima di iniziare a fare il petto di pollo ripieno, dobbiamo mettere i funghi secchi a bagno all’interno di acqua tiepida, in modo da reidratarli.

Nel frattempo che i funghi si ammorbidiscono andiamo a pulire il petto di pollo. E’ importante rimuovere l’ossicino centrale e andiamo a dividere poi il petto di pollo a metà e andatelo a battere per allargarlo ben bene.

Successivamente si deve rifilare il petto di pollo andando a realizzare un rettangolo.

Dopo aver fatto questa operazione, i funghi saranno ormai reidratati, andiamoli a scolare e strizzare, e li trasferiamo all’interno in un mixer e ci aggiungiamo anche i ritagli di carne e condiamo il tutto con sale e pepe e a discrezione personali si possono aggiungere anche delle spezie o delle erbe aromatiche e tritiamo il tutto finemente.

A questo punto prendiamo il rettangolo di petto di pollo che abbiamo ottenuto e disponiamo la farcia sul lato più lungo e lo andiamo ad arrotolare ben stretto.

Dopo aver ottenuto questo rotolo di petto di pollo andiamo a disporre le fette di pancetta su della carta forno, e andiamo a sovrapporle leggermente. Rivestiamo, quindi, il rotolo con la pancetta e andiamolo a legare con dello spago.

Inforniamo il rotolo di petto di pollo a 180°C per circa 15-17 minuti, a seconda del proprio forno.

Una volta cotto, attendiamo qualche minuto e poi andiamo a rimuovere lo spago, in ultimo andiamo ad affettare il rotolo.

Petto di pollo ripieno ai funghi porcini – Consigli utili

Nella nostra ricetta abbiamo utilizzato il petto di pollo, ma è una ricetta che può essere anche fatta con il petto di tacchino seguendo lo stesso procedimento.

Al posto della pancetta si possono utilizzare anche del prosciutto crudo, dello speck, è a gusto personale.

Qualora non si voglia acquistare il petto di pollo intero e pulirlo, si possono fare anche degli involtini andando ad utilizzare del petto di pollo che si acquista già a fette.

Petto di pollo ripieno ai funghi porcini – Video