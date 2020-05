Alessio Gaudino – Tutto su di Lui – Età, Amici, Umberto Gaudino, Fidanzata

Alessio Gaudino è un ballerino bresciano, concorrente di Amici Speciali. Scopriamo qualcosa su di lui.

Alessio Gaudino – la sua Età

Alessio Gaudino è nato il 12 giugno 1993 a Desenzano del Garda, provincia di Brescia. Il ballerino compirà quindi tra poco 27 anni.

Amici

Alessio Gaudino è diventato noto al grande pubblico per via della sua partecipazione ad Amici 15 (parliamo quindi della stagione televisiva 2015/2016).

Molto apprezzato dai giudici dell’edizione – soprattutto da Morgan – è stato presentato ufficialmente da Veronica Peparini e ha stupito tutti con l’intensità di un’esibizione sulle note del brano Formidable.

Collaboratore del direttore creativo del programma Giuliano Peparini, si è esibito sul palco dei tour di diversi grandi della musica italiana, da Alessandra Amoroso fino a Claudio Baglioni.

Umberto Gaudino

La comunanza del cognome ha portato tantissimi fan del talent di Maria De Filippi a chiedersi se Alessio Gaudino e Umberto Gaudino siano parenti. La risposta è no. I due hanno in comune solo il fatto di essere ballerini (tra l’altro specializzati in due generi diversi, in quanto Umberto è focalizzato sul latino-americano mentre Alessio è specializzato in free style e popping).

Fidanzata

Alessio Gaudino – che ha vinto la prima puntata di Amici Speciali – è fidanzato? Ai tempi della sua partecipazione ad Amici 15, il ballerino, chiamato Ale nella scuola per distinguerlo dal collega Alessio la Padula, era legato con una ragazza di nome Corinne.

Oggi come oggi, non si hanno informazioni ufficiali in merito a una sua storia d’amore. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 100mila persone, non ci sono scatti che testimoniano una relazione in corso.