Arriva anche in Italia l’app Seeing AI: può aiutare i non vedenti a percepire l’ambiente circostante

Ottima notizia per gli ipovedenti, che potranno sfruttare le funzioni di un’applicazione per smartphone denominata Seeing AI, che sfrutta la camera del dispositivo per aiutare gli ipovedenti a percepire l’ambiente circostante.

L’arrivo in Italia dell’app

Seeing AI, sviluppata interamente da Microsoft è stata sviluppata nel 2017 ed è già disponibile in oltre 70 paesi e come detto sfrutta la telecamera che oramai ogni smartphone possiede e consente a chi ha difficoltà alla vista di leggere testi, documenti, riconoscere forme e colori, nonchè utilizzando il software integrato, riesce a differenziare i volti, distinguendo le persone conosciute.

L’ufficializzazione nel nostro paese è stata resa possibile grazie all’UICI (Unione Italiana dei Ciechi) che ne parlerà nel corso della Giornata Mondiale dell’Accessibilità e degli Accessibility Days, il prossimo 23 maggio.