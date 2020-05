DIRETTA Hertha-Union Berlino (2-0): Raddoppia subito l’Hertha- Risultato in tempo reale – Live

Hertha-Union Berlino stanno per scendere in campo nel derby della capitale tedesca valevole per la 27a giornata della Bundesliga. Partita che si preannuncia spettacolare ed emozionante con i padroni di casa che vogliono vendicarsi della sconfitta patita all’andata per 1-0.

Hertha-Union Berlino: come arrivano alla gara

L’Hertha è ripartito fortissimo battendo nettamente in trasferta l’Hoffenheim per 0-3 con una prestazione sontuosa. Tutte le reti sono arrivate nella ripresa con un uno-due che ha chiuso la pratica tra il 58′ ed il 60′. Strada spianata da un’autorete di Akpoguma e due minuti dopo è arrivata la rete del ritrovato Ibisevic. Il punto esclamativo è stato messo da Cunha al 74′. L’ex rossonero Piatek ha giocato solo 11 minuti entrando ormai a partita già decisa proprio al posto di Ibisevic. Con questo successo salgono a 3 i risultati utili consecutivi della squadra, che proverà nel derby ad incamerare un’altra vittoria per riaprire addirittura il discorso Europa League.

L’Union Berlino alla ripresa si è trovato di fronte la capolista Bayern Monaco e non è riuscita a frenarla perdendo per 0-2 in casa. Partita sottotono della squadra guidata da Fischer (assente per lutto in panchina), che raramente si è affacciata nella metà campo bavarese. La sconfitta non toglie nulla all’ottimo campionato che la neopromossa sta disputando, ma è sembrato che la pausa forzata si sia fatta sentire nelle gambe dei calciatori. La sfida di domani sera servirà anche per capire se dopo giorni in più di lavoro qualcosa sarà migliorato sotto l’aspetto fisico e poi c’è in ballo il primato cittadino, che potrà dare una spinta in più per fare bene.

Hertha-Union Berlino: Le formazioni ufficiali

Hertha (4-2-3-1): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhadt; Darida, Grujic; Lukebakio, Darida, Cunha; Ibisevic (c)

Union Berlino (4-3-2-1): Gikiewicz; Friedrich, Hübner, Parensen; Trimmel (c), Prömel, Andrich, Reichel; Ingvartsen, Bülter; Andersson

