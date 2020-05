Enzo Capo finto benestante | Pamela solo una pedina a Uomini e Donne

By

Arriva l’ennesima segnalazione contro Enzo Capo che, sembrerebbe essere un finto benestante. La storia d’amore con Pamela Barretta infatti, spiegherebbe moltissimi dettagli e lati del carattere che l’ex cavaliere teneva nascosti. Cosa sta succedendo sul web?

La fine della relazione tra Enzo Capo e Pamela Barretta è ormai sulla bocca di tutti, l’intero web infatti, non aspetta altro che la verità dando finalmente una risposta al perché sia finita. Aspettando però che entrambi dicano la verità in studio, continuano a arrivare tantissime segnalazioni contro l’ex cavaliere. A riportarla è per l’ennesima volta Amedeo Venza, influencer del gossip.

Enzo Capo finto benestante

Fin dalla prima puntata, l’ex cavaliere si è presentato con il suo carattere testardo ma molto preoccupato dell’apparenza e di quello che, potrebbero pensare gli altri di lui. Il parere della gente infatti, ha giocato un ruolo molto importante all’interno della loro relazione. Questo quanto, la stessa Pamela ha “mancato di rispetto” ballando con Armando a una festa pubblica.

Le mancanze di rispetto che Enzo accusa nei confronti di Barretta, sarebbero proprio l’ennesimo motivo per il quale Capo non voglia stare con la ex dama. Durante queste settimane però, mentre la coppia continua a darsi addosso nello studio di Uomini e Donne, sul web coppia la polemica.

Sono molte infatti, le segnalazioni che stanno arrivando nei confronti di Enzo e del suo modo di vivere e di fare nei confronti delle donne. A riportare la segnalazione è stato per l’ennesima volta Amedeo Venza, volto noto sul web nell’ambito del gossip.

Segnalazione su Enzo Capo

Le parole arrivate su Instagram a Amedeo Venza sembrano descrivere Enzo Capo come finto benestante, lasciando molto sorpresi i fan del programma. L’ex cavaliere con tanto di prove in mano ha voluto mostrare all’interno di Uomini e Donne, quali fatti e situazioni lo avevano spinto a chiudere con Pamela, ma sarà realmente così?

La segnalazione arrivata all’influencer però sostiene molte cose su Enzo che nessuno avrebbe mai immaginato: “Ciao Amedeo. Questo tizio abita a Nola (Na), poco distante dal mio paese ed è un buffone arricchito. Ha creato un piccolo impero a Budapest: fa ristrutturare degli appartamenti, rendendoli lussuosi, e li affitta. Dalle mie parti lo conoscono tutti. Gli piacciono soldi, lusso, belle donne da esibire e visibilità. Questo è il motivo per cui si era “fidanzato” con Pamela. Altro che sentimenti! è un opportunista come pochi. Ovviamente ti ho fatto una confidenza. Dopo ti mando qualche foto privata che ha fatto con alcuni amici”.