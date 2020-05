Film Stasera in Tv – Baby Driver Il genio della fuga – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Baby Driver Il genio della fuga. Coproduzione britannica e statunitense del 2017, vede tra i protagonisti Kevin Spacey nell’ennesimo ruolo di capobanda e criminale. Tre candidature all’Oscar, due delle quali per l’aspetto sonoro, vera colonna portante della pellicola.

Baby Driver Il genio della fuga – Trama

Baby è un ragazzo orfano vittima di acufene, per concentrarsi ha bisogno di essere accompagnato costantemente dagli auricolari e dalla musica. Ha però un talento speciale: è in grado di fare qualsiasi evoluzione alla guida di un auto. Per questo, e per saldare un conto non ben precisato col criminale seriale Doc, fa parte di una banda che compie rapine. Lui, ovviamente, è colui che è destinato ad aspettare all’esterno, in auto, per la fuga. La vita di Baby, però, è legata anche al padre adottivo paraplegico e ad una giovane cameriera di un fast food, di cui si innamora. Il ragazzo vorrebbe staccarsi dalla vita legata alle rapine, ma Doc lo minaccia pur di fargli prendere parte ad un’ultima operazione. Baby accetta, ma inizia a pianificare la fuga…Quasi niente di quello che è stato preparato, però, andrà come si era pensato…

Baby Driver Il genio della fuga – Trailer Video

Baby Driver Il genio della fuga – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Baby Driver

Genere: Azione, Commedia

Durata: 1h 55m

Anno: 2017

Paese: UK, USA

Regia: Edgar Wright

Cast: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jon Hamm, Jamie Foxx

Baby Driver Il genio della fuga – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) alle ore 21.20 di oggi, venerdì 22 Maggio 2020. La programmazione di Rai 4 lo prevede al termine dell’episodio 25 della stagione 4 di Criminal Minds.