Gabriele Esposito – Tutto su di Lui – Età, Amici, Fidanzato

Gabriele Esposito è un ballerino napoletano, noto per essere nel cast di Amici Speciali. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Gabriele Esposito – la Sua Età

Gabriele Esposito è nato a Torre Annunziata il 17 settembre 1997. Ciò significa che tra pochi mesi compirà 23 anni.

Amici

Gabriele Esposito è diventato famoso al grande pubblico grazie all’ingresso nella scuola di Amici nella stagione 15, ossia quella che ha avuto fine nella primavera 2016.

Pupillo di Garrison, il ballerino napoletano ha iniziato a muovere i primi passi in quest’arte a 6 anni, con l’importante appoggio della nonna.

Dopo il primo ingresso nel talent di Mediaset – nel quale ottiene il primo posto nella sezione danza – rimane nella scuderia di Maria De Filippi come ballerino professionista nelle edizioni successive.

Un altro suo impegno alla corte di queen Mary è Amici Speciali. Nel corso della prima puntata dello spin off del talent, andata in onda il 15 maggio, è stato protagonista di un balletto che lo ha visto danzare in slip e che ha conquistato il web con meme di ogni tipo.

Fidanzato

Gabriele Esposito – presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 500mila persone – è fidanzato? I gossip in merito si rincorrono fin dai tempi della sua partecipazione ad Amici 15.

Tra i rumors più accreditati in merito alla sua vita sentimentale rientra il presunto legame con Mamhood. I due sono stati paparazzati da chi assieme per le strade di Milano. In merito a un’effettiva relazione non sono però arrivate conferme.