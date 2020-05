Giorgio Colangeli è Ideale Del Carpio – Chi è – Felicia Impastato

Giorgio Colangeli è Ideale Del Carpio nel film Felicia Impastato. Chi è il suo personaggio? Si tratta del medico legale che fra pochi ha alzato la testa sul delitto Impastato e ha smentito l’ipotesi di suicidio portata avanti per tanti anni dall’autorità italiana. È stato quindi un alleato della famiglia dell’attivista italiano, nonostante fosse in pensione da diverso tempo.

Per oltre 30 anni infatti il delitto Impastato viene associato ad un atto di terrorismo, in cui era rimasto ucciso lo stesso giornalista. Ideale Del Carpio invece riuscirà a dimostrare come la vittima fosse stata percossa ed aggredita prima della simulazione.

Giorgio Colangeli è Ideale Del Carpio – La scheda

Giorgio Colangeli è Ideale Del Carpio, un anziano professore di Medicina Legale. A lui si rivolgerà la famiglia Impastato per trovare ulteriori prove del delitto di Peppino per mano della mafia. In particolare gli verranno consegnate delle pietre macchiate di sangue raccolte dagli amici della vittima e utili per dimostrare che si trattava di omicidio e non suicidio. “Spiegò che non c’erano tracce di esplosivo tra le mani ma sotto il torace“, ha detto il fratello della vittima ad Antonio Giangrande, “quella era la prova che si trattava di omicidio“.

Giorgio Colangeli invece ha iniziato la sua carriera come attore solo nel ’74, dopo aver conseguito la laurea in Fisica. Ha debuttato al cinema con Pasolini, un delitto italiano di Marco Tullio Giordana. In tv invece solo nel 2000 con la fiction Un medico in famiglia di Tiziana Aristarco. Anche se è più conosciuto per i lavori sul grande schermo, nel corso degli anni Colangeli si è ritagliato uno spazio anche nel mondo della televisione. I suoi ultimi lavori sono la miniserie Ognuno è perfetto di Giacomo Campiotti e il film Permette? Alberto Sordi di Luca Manfredi. Per quanto riguarda il cinema, compare nei film Fiore gemello di Laura Luchetti e Lontano lontano di Gianni Di Gregorio.