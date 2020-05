Il blackjack, la sua storia e una leggenda che prosegue anche sul web

Quando si parla di gioco d’azzardo, ci sono certi giochi che più di altri attirano le attenzioni degli italiani. Passatempi come le slot ad esempio, ma anche il poker e la roulette. In pochi però possono vantare il fascino del blackjack, un gioco di carte le cui origini sono a dir poco incerte. Tutti gli esperti da questo punto di vista sostengono che il gioco sia nato “a casa propria”, e in effetti ognuno di loro ha dei motivi più che validi per sostenerlo. Dagli italiani ai francesi, passando per gli spagnoli, non esiste popolo che non si sia divertito per secoli con una delle tante varianti di questo noto gioco di carte. E la leggenda del blackjack, oggi, si trasferisce dalle pagine della storia al web, per merito dei casinò online.

Il blackjack online e le nuove opzioni di gioco

Il web ha aperto le proprie porte al gioco d’azzardo e al blackjack, ed è accaduto per merito dei casinò telematici: piattaforme che raccolgono tutti i passatempi classici del gambling, ma rivisitati in chiave digitale. Anche se si parla di software, questi riescono comunque a garantire un livello di divertimento molto elevato. Ad esempio, come si legge sul blog di Leovegas, è possibile utilizzare anche nel blackjack le side bets, e quindi effettuare una puntata secondaria, indipendente dalla scommessa principale. Spesso dunque questa opzione è presente online, ed è quindi un’opportunità da sfruttare, ma non è di certo l’unica. Grazie alle nuove tecnologie, infatti, gli appassionati possono scoprire altre modalità come il live. Si può accedere ad un casinò vero, tramite le videocamere, con tavoli e croupier reali. Oltre al blackjack questa modalità è disponibile anche per il poker e per la roulette, ma dipende sempre dal sito di casinò.

Leggende e curiosità sul blackjack

Italiano, francese o spagnolo? Il blackjack ha tanti “genitori”, considerando che nel corso dei secoli diversi paesi hanno giocato ad un gioco di carte simile. Il sette carte e mezzo italiano, ad esempio, ma anche il 31 spagnolo e il 21 francese. In realtà il blackjack è un gioco nato negli USA, ma diretta evoluzione del 21 francese. Quali sono le altre curiosità sul blackjack? Non si potrebbero non citare le vicende del MIT team, composto da noti contatori di carte, che grazie al gioco e alla matematica sbancarono tutti i principali casinò di Las Vegas. La storia del MIT team, fra le altre cose, è stata alla base del film “21”. E anche se in tanti non lo sanno, esiste una competizione segreta nota con il nome di “Blackjack Ball”: ogni anno viene organizzata una sfida fra i migliori giocatori al mondo, in un luogo segreto, accessibile solo tramite invito. Qui si tengono diverse prove di abilità, alcune estreme, che hanno il compito di testare le competenze matematiche e tattiche dei player. Il recordman di vittorie è James Grosjean: la coppa porta il suo nome, ma lui non può più partecipare, perché considerato troppo abile.